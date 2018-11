Tottenham Hotspur bindt na PSV ook Crystal Palace aan zegekar

Tottenham Hotspur heeft Crystal Palace zaterdagavond de zevende opeenvolgende nederlaag, verspreid over alle competities, toegediend. The Spurs maakten op bezoek bij de stadsgenoot geen onuitwisbare indruk, maar trokken uiteindelijk toch met 0-1 aan het langste eind. De ploeg van Mauricio Pochettino meldt zich dankzij de overwinning op de vierde plek van de Premier League, op twee punten achter koploper Manchester City.

Tottenham speelde dinsdag nog tegen PSV in de Champions League en hield een zwaarbevochten 2-1 overwinning over aan dat treffen. Met de wedstrijd tegen de Eindhovenaren ogenschijnlijk nog in de benen begonnen de bezoekers afwachten aan het duel op Selhurst Park en de eerste kans van de wedstrijd was dan ook voor the Eagles. Nadat Mamadou Sakho voor mocht geven, mikte Andros Townsend de bal naast het doel van de weer teruggekeerde Hugo Lloris.

Patrick van Aanholt begon namens de thuisploeg in de basis en zag hoe in het restant van de eerste helft grote kansen uitbleven. Na de onderbreking liet Palace zich echter weer in aanvallend opzicht zien en een boven de verdediging uittorende James Tomkins stuurde een kopbal uit een corner maar net langs het doel van Lloris.

Aan de overkant had Tottenham vervolgens wat meer geluk bij een hoekschop toen de ploeg van Roy Hodgson de bal niet weg kreeg en Juan Foyth het leer achter Lloris kon koppen. Palace probeerde daarna nog wat terug te doen en kreeg daar via Townsend en Alexander Sorloth ook kansen op. Lloris toonde zich echter tweemaal een sta-in-de-weg en bezorgde zijn ploeg zo de drie punten.