Godín redt Atlético in blessuretijd; geweldige afstandsknal van Thomas

Atlético Madrid is op het nippertje aan puntverlies ontsnapt. Het team van Diego Simeone leek zaterdag met 1-2 te verliezen van Athletic Club, maar de punten bleven toch nog in het Wanda Metropolitano: 3-2. Los Colchoneros staan nu met 23 punten op de tweede plaats in LaLiga, terwijl Athletic Club met tien punten maar net boven de degradatiestreep te vinden is in de competitie.

Atlético had in de eerste helft het meeste balbezit, maar zocht wel met een achterstand de kleedkamer op. Iñaki Williams tikte de bal van dichtbij binnen nadat een schot van Mikel San José via de hand van doelman Jan Oblak en het aluminium voor zijn voeten was beland. Het was dit seizoen pas het eerste tegendoelpunt voor Atlético in de eerste helft van een competitieduel.

Atléti kwam nauwelijks tot serieuze kansen en Diego Simeone greep in de rust in: Diego Costa werd met een gele kaart op zak vervangen door Vitolo. Later bracht de trainer Gelson Martins binnen de lijnen voor Francisco Montero. Na een klein uur voetballen ontsnapte Atlético aan een dubbele achterstand: Oblak stopte een laag schot van Williams.

De Sloveen zag hoe er een paar minuten later aan de overzijde wél gescoord werd: Thomas Partey vond de ruimte voor het schot en hamerde binnen. Ruim twee minuten later kwam Athletic weer op voorsprong: Williams werd na een counter gelanceerd en schoof de 1-2 voorbij Oblak. Atlético boog de achterstand hierna om: Rodri kopte uit een hoekschop binnen en Diego Godín tekende in de blessuretijd voor de 3-2.