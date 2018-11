Veerkrachtig Dortmund komt twee keer terug en geeft Bayern dreun

Borussia Dortmund heeft zaterdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om de Duitse landstitel. De koploper van de Bundesliga ontving Bayern München in eigen huis voor Der Klassiker en toonde zich bijzonder veerkrachtig. De regerend landskampioen kwam namelijk door toedoen van Robert Lewandowski twee keer op voorsprong, maar Dortmund kwam via Marco Reus even zo vaak terug. Invaller Paco Alcácer bepaalde de eindstand met nog een kwartier te gaan uiteindelijk op 3-2, waardoor Dortmund op 27 punten uit 11 wedstrijden komt. Bayern blijft met twintig punten op de derde plek steken en kan dit weekend nog verder zakken.

Zonder de geblesseerde Arjen Robben, maar met andere bekende namen als Franck Ribéry, Thomas Müller en Robert Lewandowski begon Bayern stormachtig aan het duel in het Signal Iduna Park en dwong in de eerste vier minuten van het treffen twee corners af. Na tien minuten ging de storm van de kant van de bezoekers echter wat liggen en was de eerste grote kans van de wedstrijd zelfs voor Dortmund: nadat de thuisploeg zich onder de druk van Bayern uit wist te spelen, moest Manuel optreden bij een eerste schot van Reus.

De kansen bleven daarna over en weer komen en Ribéry kreeg een volley net niet tussen de palen van het doel van Marwin Hitz, die de geblesseerde Roman Bürki verving. Waar de doelman daarvoor nog opgelucht kon ademhalen, was het een dik kwartier voor de rust wel raak via Lewandowski. Serge Gnabry, de vervanger van Robben in de basiself, kreeg van de vijandelijke defensie de ruimte om voor te zetten, waarna de Pool de bal hard tegen de touwen kopte. Dortmund wankelde even na die dreun van Lewandowski en mocht Hitz bedanken voor een goede redding op een inzet van Ribéry, die de voorsprong voor rust nog bijna verdubbelde.

Die Borussen haalden de rust met één tegentreffer en kwamen na de onderbreking alweer snel langszij. Reus verdiende namelijk een strafschop na een botsing met Neuer en ontfermde zich hoogstpersoonlijk over het buitenkansje. De gelijkmaker bracht het vuur van de openingsfase weer terug in de wedstrijd en aan beide kanten werd er even flink jacht gemaakt op een treffer. Vier minuten na de 1-1 toonde Der Rekordmeister zich het meest klinisch en na een goede aanval over rechts kon Lewandowski ook zijn tweede goal van de avond binnen koppen. Dortmund moest daarna opnieuw in de achtervolging en zag even later hoe Joshua Kimmich een inzet van Reus van de lijn haalde.

Aan de overkant leek Lewandowski vervolgens het duel in het slot te gooien, maar de opgeheven vlag van de scheidsrechter verhinderde een hattrick voor de spits. Met Alcácer in de ploeg ging BVB vervolgens het laatste halfuur in en uit een scrimmage zette de Spanjaard zijn invalbeurt bijna meteen kracht bij. Bayern bleef in die instantie echter met kunst- en vliegwerk overeind, maar moest uiteindelijk toch capituleren. Reus knalde eerst met een fraaie volley zijn tweede goal van de wedstrijd achter Neuer, waarna de doelman enkele minuten later Alcácer na een knappe steekbal van Axel Witsel op zich af zag komen. De Spanjaard bleef vervolgens koel en zorgde met zijn goal voor een enorme vreugde explosie op de tribunes van het voormalige Westfalenstadion. Lewandowski gooide in de absolute slotfase vervolgens bijna opnieuw roet in het eten, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel.