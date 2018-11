Finale tussen Boca en River Plate wordt afgelast na zware regenval

De wedstrijd tussen Boca Juniors en River Plate gaat niet door. Vanwege de zware regenval is het speelveld in La Bombonera onbespeelbaar geworden, zo heeft de scheidsrechter zaterdag geoordeeld. Het duel wordt zondagavond ingehaald.

Christian Gribaudo, de secretaris-generaal van Boca Juniors, heeft in de Argentijnse media verteld dat er 95 millimeter regen is gevallen in Buenos Aires. “Zo hard heeft het ‘t hele jaar nog niet geregend hier.” De arbiter van dienst besloot eerder op de avond al dat er sowieso niet om 21.00 uur afgetrapt zou worden en omdat de weersverwachtingen vervolgens weinig verbetering voorspelden, ging hij over tot een definitieve staking.

De Superclásico wordt gespeeld in het kader van de finale van de Copa Libertadores, die over twee duels wordt afgewerkt. De tweede wedstrijd vindt plaatst in het Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, beter bekend als El Monumental.

De winnaar van de Copa Libertadores plaatst zich automatisch voor het FIFA WK voor clubs. Dat toernooi wordt in december afgewerkt in de Verenigde Arabische Emiraten. De winnaar ontvangt 6 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 5,25 miljoen euro. De verliezer van de finale moet genoegen nemen met de helft: 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro).