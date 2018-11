Huurling en Bredanaar schieten Galatasaray naar overwinning

Galatasaray blijft in het spoor van Medipol Basaksehir. Het team van Fatih Terim boekte zaterdag een 0-3 overwinning op Kayserispor en heeft nu vier punten minder dan de koploper, die eerder op de dag met 1-2 won van Rizespor. Geboren Bredanaar Ömer Bayram nam de laatste treffer van Aslan voor zijn rekening.

De linksback, die eerder voor onder meer NAC Breda speelde, volleerde de bal na 88 minuten binnen na een uitstekende voorzet van collega-verdediger Mariano. Hij gooide het duel daarmee definitief in het slot, want Everton-huurling Henry Onyekuru had Galatasaray reeds aan een dubbele voorsprong geholpen.

Galatasaray kwam na achttien minuten op 0-1: Onyekuru benutte een rebound na een schot van Sofiane Feghouli. Een kwartier voor tijd counterde het bezoek uit Istanbul naar 0-2: Onyekuru punterde de bal met vertrouwen binnen. Op dat moment stond Kayserispor door een rode kaart voor Tiago Lopes al met tien man op het veld. Ryan Donk en Garry Rodrigues ontbraken vanwege een schorsing bij Galatasaray.