Weergaloze Depay onderstreept topvorm met assists en fraaie goals

Memphis Depay heeft Olympique Lyon zaterdag hoogstpersoonlijk aan een overwinning op Guingamp geholpen. De Oranje-international was met twee assists en twee doelpunten betrokken bij alle goals die les Gones in de uiteindelijk met 2-4 gewonnen wedstrijd maakten en zorgde er zo voor dat Lyon de aansluiting met nummers twee en drie Lille OSC en Montpellier behoudt.

Lyon kan zich in de strijd om de bovenste plaatsen geen puntverlies veroorloven, maar kwam in het Stade de Roudourou na iets meer dan twintig minuten spelen verrassend op achterstand. Pedro Rebocho kreeg de ruimte om de bal vanaf links de zestien in te slingeren, waarna Marcus Thuram het best timede en raak knikte. Lyon deed voor de rust via Houssem Aouar wel bijna nog wat terug, maar de spelmaker zag zijn poging net langs het doel van Karl-Johan Johnsson vliegen.

In de tweede helft kwam het eerste gevaar van de voet van Depay, die van trainer Bruno Génésio een basisplaats naast Moussa Dembélé had gekregen, terwijl Kenny Tete ook aan de aftrap verscheen. De poging van de aanvaller ging een dikke vijf minuten na de rust echter net naast en het duurde daarna tien minuten voordat Lyon wel terug in de wedstrijd kwam. Depay vond Aouar op de rand van de zestien en de middenvelder faalde nu niet oog in oog met Johnsson.

Na zijn rol als voorbereider nam Depay zelf de volgende twee goals van de bezoekers voor zijn rekening: een paar minuten na de 1-1 schoot hij Lyon met een fraaie krul in de rechterhoek op voorsprong, alvorens een vrije trap van een meter of 25 via de onderkant van de lat achter Johnsson te knallen. Guingamp leek daarop geslagen, maar kwam dankzij Jérémy Morel weer terug in de wedstrijd.

Een handsbal van de verdediger leidde tot een penalty voor de thuisploeg en Thuram maakte vanaf elf meter zijn tweede van de avond. Zeven minuten later was de wedstrijd echter gespeeld toen Depay de bal voor slingerde en de net ingevallen Maxwel Cornet het duel in het slot kon gooien. Lyon komt door de overwinning op 24 punten uit 13 wedstrijden en heeft nu een punt minder dan nummer twee Montpellier, dat nog wel een wedstrijd te goed heeft.