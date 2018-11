‘Het is niet raar dat ik geen eerste keeper werd bij PSV’

Hidde Jurjus staat voor een bijzondere wedstrijd. Met De Graafschap neemt de doelman het zaterdag op tegen PSV, de club waar hij nog tot de zomer van 2021 onder contract staat. Jurjus beseft dat de club uit Doetinchem de underdog is, maar belooft dat men de huid duur zal verkopen.

“Als de topploegen op bezoek komen gebeurt er iets extra’s hier in de Achterhoek”, aldus de 24-jarige Jurjus op de website van PSV. “Ik ga niet verkondigen dat wij de wedstrijd makkelijk gaan winnen, want PSV is natuurlijk heel stabiel met 33 punten uit elf wedstrijden. Wij moeten zorgen dat we er vol op gaan. We hebben het ze al eens moeilijk gemaakt hier en daar gaan we weer voor.”

De voormalig international van Jong Oranje debuteerde in het betaald voetbal bij De Graafschap en maakte in de zomer van 2016 de overstap naar PSV. Hij werd een jaar later verhuurd aan Roda JC Kerkrade en na een wisselvallig seizoen in Limburg keerde hij terug op De Vijverberg.

Jurjus begrijpt dat hij niet direct in beeld was om eerste keeper te zijn van PSV: “Ik moet niet doen alsof het heel raar is dat nu geen eerste keeper werd bij PSV. Jeroen Zoet is al heel wat jaren de onbetwiste nummer één en dat is terecht. Dat houdt in dat ik verder moet kijken en dat doe ik nu dus.”