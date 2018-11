Rondón is goud waard met dubbelslag; emotioneel eerbetoon bij Leicester

Bournemouth heeft dure punten laten liggen in de strijd om Europees voetbal. Het team van Eddie Howe verloor zaterdag met 2-1 van Newcastle United, terwijl Watford een punt sprokkelde bij Southampton: 1-1. Leicester City bracht vóór de aftrap een laatste eerbetoon aan de overleden eigenaar Vichai Srivaddhanaprabha en remiseerde vervolgens met 0-0 tegen Burnley. The Foxes zijn terug te vinden op de tiende plaats in de Premier League.

Newcastle United - Bournemouth 2-1

Newcastle had zich bijna geen betere start kunnen wensen, want binnen zeven minuten stond het 1-0: José Salomón Rondón verschalkte doelman Asmir Begovic in twee instanties. Bournemouth voetbalde voor rust een paar aardige aanvallen bij elkaar, maar scoorde niet en kreeg het deksel op de neus. Rondón kopte op aangeven van Kenedy raak en maakte voor het eerst sinds december 2016 ten minste twee doelpunten in een Premier League-duel. Jefferson Lerma knikte in de blessuretijd uit een hoekschop binnen en bracht de spanning terug in de wedstrijd. Na de pauze lieten onder anderen Matt Ritchie, Christian Atsu en Jordan Ibe kansen liggen en daardoor bleef het bij 2-1. Nathan Aké stond in de basis en maakte de negentig minuten vol.

Southampton - Watford 1-1

Southampton had in het eerste kwart het beste van het spel en kwam na twintig minuten op voorsprong. Manolo Gabbiadini scoorde nadat Watford er niet in was geslaagd om de bal na een hoekschop weg te werken. Onder anderen Maya Yoshida werd hierna gevaarlijk, maar het bleef 1-0. Na de pauze schreeuwde Watford om een strafschop na een vermeende overtreding op Nathaniel Chalobah, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Hierna werd een treffer van Charlie Austin afgekeurd. Na 82 minuten kwam Watford langszij: José Holebas scoorde met een van richting veranderd schot en is dit seizoen bij zes Premier League-treffers direct betrokken geweest (twee goals, vier assist), meer dan welke andere verdediger in de competitie dan ook. Wesley Hoedt deed het hele duel mee en Daryl Janmaat ontbrak vanwege een blessure.

Leicester City – Burnley 0-0

Leicester City begon furieus aan de eerste thuiswedstrijd sinds het overlijden van voorzitter Srivaddhanaprabha. Jamie Vardy had the Foxes al na een kwartier aan de leiding kunnen brengen, maar het schot van de Engelse spits werd op de doellijn weggehaald door Matthew Lowton. Kort erna was ook Rachid Ghezzal dicht bij de openingstreffer, maar hij teisterde het aluminium. In de tweede helft voerde Leicester de druk richting het doel van Joe Hart verder op. De Engelse keeper moest na een uur spelen ingrijpen, nadat Ghezzal de bal gevaarlijk bij de tweede paal had neergelegd. In de slotfase liet Chris Wood nog een goede mogelijkheid onbenut namens het bezoek, waardoor de wedstrijd zonder doelpunten eindigde.

Huddersfield Town - West Ham United 1-1

Huddersfield Town begon de wedstrijd als de nummer negentien van de Premier League, maar het elftal van de geplaagde David Wagner kende tegen West Ham United wel een droomstart. Declan Rice leed na zeven minuten voetballen knullig balverlies op eigen helft, waarna Alex Pritchard de bal vanaf een meter of zeventien voorbij doelman Lukasz Fabianski schoot. Met Terence Kongolo in de verdediging hield Huddersfield Town daarna lang stand, maar een kwartier voor tijd moest de ploeg alsnog capituleren. Felipe Anderson haalde na een scrimmage voor het doel succesvol de trekker over en bracht West Ham zo langszij. In de slotfase waren de beste kansen voor de bezoekers, maar een winnende treffer bleef uiteindelijk uit. Rajiv van La Parra zat niet bij de wedstrijdselectie van Huddersfield Town; Juninho Bacuna zat negentig minuten op de bank.