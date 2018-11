Klaassen schuttert met Werder; Arsenal-huurling schittert opnieuw

Werder Bremen gaat door een mindere fase in de Bundesliga. De werkgever van onder anderen Davy Klaassen stond kort geleden nog op een verdienstelijke tweede plaats, maar leed zaterdagmiddag tegen Borussia Mönchengladbach alweer zijn derde competitienederlaag op rij. Daardoor is Werder op de ranglijst nu terug te vinden op een zevende plaats. TSG Hoffenheim werd tegelijkertijd tegen FC Augsburg gered door Arsenal-huurling Reiss Nelson, die zijn zesde treffer in zeven competitieduels maakte.

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 1-3

Werder Bremen had na nederlagen tegen Bayer Leverkusen (2-6) en FSV Mainz 05 (2-1) wat goed te maken voor eigen publiek, maar de ploeg van trainer Florian Kohfeldt had het lastig tegen Borussia Mönchengladbach, dat drie van zijn laatste vier competitieduels wist te winnen. Een schot van Davy Klaassen scheerde halverwege de eerste helft rakelings over het doel van de bezoekers, maar verder creëerde Werder niet veel in aanvallend opzicht. Op slag van rust moest het zelfs in de achtervolging: Alassane Pléa troefde Klaassen en Martin Harnik af, waarna de Fransman met een laag schot de verre hoek vond. Kort na de onderbreking completeerde Pléa zijn hattrick in een tijdsbestek van vier minuten. De spits tekende de 0-2 aan uit een ingestudeerde hoekschop en liep vlak erna een voorzet van Oscar Wendt binnen. Nuri Sahin scoorde daarna nog tegen voor Werder.

TSG Hoffenheim – FC Augsburg 2-1

Jeffrey Gouweleeuw was bij Augsburg basisspeler en de Nederlandse verdediger kreeg na zestien minuten voetballen de eerste gele kaart van de wedstrijd. Hij moest aan de noodrem trekken, nadat Nico Schulz gevaarlijk was opgekomen over de linkerflank. Gouweleeuw en consorten slaagden er daarna echter in het aanvalsspel van Hoffenheim aan banden te leggen en haalden de rust uiteindelijk zonder kleerscheuren. Twintig minuten na de onderbreking bracht Andrej Kramaric Hoffenheim alsnog op voorsprong. De Kroatische aanvaller werd in het strafschopgebied van Augsburg vrijgespeeld door Joelinton en rondde vrij voor Andreas Luthe koelbloedig af. Het antwoord van de bezoekers liet echter niet lang op zich wachten, want Alfred Finnbogason tekende vier minuten na de openingstreffer alweer voor de gelijkmaker. Hoffenheim leek daarna af te stevenen op puntverlies, maar dankzij Nelson trok de formatie van Julian Nagelsmann de wedstrijd in de slotfase toch nog naar zich toe. De achttienjarige Engelsman was acht minuten voor tijd als invaller binnen de lijnen gekomen en groeide een minuut later uit tot matchwinner. Joshua Brenet viel in de slotfase in bij Hoffenheim; Justin Hoogma was niet van de partij.

SC Freiburg - FSV Mainz 1-3

FSV Mainz beleefde een droomstart in het Schwarzwald Stadion. Jean-Philippe Gbamin maakte na zes minuten zijn tweede doelpunt in zijn laatste twee wedstrijden en na achttien minuten werd het 0-2. Jean-Philippe Mateta scoorde na voorbereidend werk van Jean-Paul Boëtius. SC Freiburg voerde na de pauze de druk op en bracht na 73 minuten de spanning terug in de wedstrijd, want invaller Karim Onisiwo scoorde de aansluitingstreffer. Roland Sallai besliste het duel door een dribbel doeltreffend af te ronden voor de 1-3. Boëtius werd na 82 minuten vervangen door Phillipp Mwene.

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC 4-1

Met Javairo Dilrosun en Karim Rekik in de basis kreeg Hertha in de eerste helft twee flinke dompers te verwerken. Niklas Stark viel geblesseerd uit en moest zich laten vervangen door Derrick Luckassen, terwijl Maximilian Mittelstadt twee gele kaarten kreeg. Met tien tegen elf slaagde Hertha er niet in om het gelijke spel op het bord te houden. Takashi Usami knalde de bal met zijn linker in de bovenhoek en na ruim een uur voetballen tikte Rouwen Hennings van dichtbij de 2-0 tegen de touwen in het voordeel van Fortuna Düsseldorf. In de slotfase, nadat Davie Selke een goede kans had gemist, werd het via invaller Benito Raman 3-0. Selke redde hierna de eer voor Hertha, maar Raman prikte vervolgens de 4-1 tegen de touwen.