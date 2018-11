Duwende voetbalvader gaat viraal: ‘Hij struikelde over zijn eigen voeten’

Phil Hatfield vergaarde deze week grote bekendheid op het internet. De 35-jarige Engelsman was aandachtig toeschouwer bij een amateurwedstrijd van Bow Street Magpies, toen hij zijn keepende zoon van zes met een stevige duw naar grond werkte teneinde een doelpunt te voorkomen. Het moment werd bij toeval vastgelegd op camera, waarna de beelden viraal gingen.

Hatfields zoon Osian bracht met de hulp van zijn vader redding. In de rebound moest het jongetje alsnog vissen. Een wijze les, zo meent Hatfield. “Het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van de tegenstander, waardoor hij verveeld raakte en niet oplette. Ik riep hem op te letten. Hij liep vervolgens naar mij toe, precies op het moment dat er op doel werd geschoten. Ik wilde hem daar slechts voor behoeden", laat de voetbalvader weten in een interview met The Sun.

Hatfield junior viel na de duw van zijn vader omver. "Hij struikelde over zijn eigen voeten, hij is een beetje onhandig", lacht senior. Osian moest uiteindelijk viermaal vissen, waardoor zijn ploeg Bow Street Magpies met 4-2 verloor. "Hij schaamde zich een beetje, maar hij wil zich graag herpakken. Hij speelt pas zes weken voetbal."

Jeugtrainer Amlyn Ifans moest hard lachen om het incident, zo laat hij weten aan de BBC. "We lagen allemaal dubbel, dus we hebben niet eens gezien dat de rebound er alsnog in ging. We hebben er met alle ouders nog eens over gesproken en iedereen vond wel grappig, net als Osian zelf."