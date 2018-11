Raiola reageert: ‘Hij heeft zijn band met Mourinho verbeterd’

Paul Pogba en José Mourinho leken eerder dit seizoen niet meer met elkaar door één deur te kunnen, maar inmiddels is de situatie genormaliseerd. Zaakwaarnemer Mino Raiola vertelt aan de Italiaanse media dat zijn cliënt een prima werkrelatie onderhoudt met de manager uit Portugal.

“Hij heeft zijn band met Mourinho verbeterd en is nu een stuk kalmer”, zo wordt de Italiaanse Nederlander geciteerd. “Hij voelt zich belangrijk bij Manchester United, ook al blijven Turijn en Juventus in zijn hart zitten.” Raiola reageert daarmee op enkele uitspraken die de 25-jarige Pogba deed na de overwinning op Juventus in de Champions League (1-2).

Op de vraag of hij op een dag terugkeert bij De Oude Dame zei de Frans international: "Wie weet? Er wordt veel over gesproken, maar ik ben blij om voor Manchester United te spelen. Het was heel mooi om hier terug te keren, maar het voelde wel vreemd om de 'uitkleedkamer' binnen te stappen. Ik was zo gewend aan de kleedkamer van Juve. Ik was erg geroerd door de reactie van de supporters. Ik mis ze en ik mis het Italiaanse voetbal.”

Pogba speelde voor onder meer Le Havre, alvorens hij in 2009 aan de slag ging bij Manchester United. Hij koos er drie jaar later voor om transfervrij naar Juventus te vertrekken en medio 2016 keerde Pogba terug op Old Trafford. Inmiddels staat hij bij Manchester United op 20 doelpunten en 22 assists in 110 wedstrijden. Met Manchester United neemt hij het zondag op tegen stadsgenoot Manchester City.