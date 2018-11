KNVB haalt Bas Nijhuis van Excelsior - Ajax af

De competitiewedstrijd tussen Excelsior en Ajax zal zondagmiddag niet onder leiding van Bas Nijhuis staan. De scheidsrechter uit Enschede zou aanvankelijk de fluit hanteren in het Van Donge & De Roo Stadion, maar is zaterdagmiddag om een onbekende reden van het duel gehaald door de KNVB.

De KNVB laat via de officiële kanalen weten dat Serdar Gözübüyük de wedstrijd tussen Excelsior en Ajax nu in goede banen zal moeten leiden. Hij was aanvankelijk aangesteld als videoscheidsrechter (VAR) bij Heracles Almelo - Feyenoord, maar wordt in die hoedanigheid nu vervangen door Kevin Blom.

Onduidelijk is waarom Nijhuis dit weekeinde vrijaf is, al is volgens De Telegraaf sprake van een blessure. De flamboyante leidsman kwam vorig weekeinde welgeteld één minuut in actie, tijdens de vroegtijdig gestaakte wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo en De Kuip. In totaal floot hij dit seizoen zes Eredivisie-duels, waarin hij negentien gele en één rode kaart toonde.