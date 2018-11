Blessure valt zwaar: ‘Ik schaam me diep, omdat ik een PlayStation heb gekocht’

Heracles Almelo presteert dit seizoen met een voorlopige vierde plaats uitstekend in de Eredivisie, maar Robin Pröpper gaat momenteel door een mindere fase in zijn loopbaan. De verdediger annex aanvoerder van de Almeloërs liep medio september een ernstige knieblessure op en geeft toe dat de revalidatie hem zwaar valt. Toch probeer hij positief te blijven.

Pröpper was in de eerste vijf competitieduels dit seizoen basisspeler, maar in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen sloeg het noodlot voor hem toe. De stopper scheurde zijn kruisband af en ging kort erna onder het mes. “De eerste week na de operatie vond ik moeilijk. Ik kon niks, moest opgetild worden van de bank. Ik had pijn en werd flink teruggeworpen. Maar ik relativeer ook meteen, ik ben een positief mens. Er zijn veel ergere dingen en dit is hooguit vervelend", laat hij weten in gesprek met TC Tubantia.

Pröpper verblijft voor zijn revalidatie voornamelijk in Zeist, ver weg van Heracles. "Je ziet elkaar niet, je weet niet precies wat er speelt. Daar moet ik aan wennen. We hebben natuurlijk een groepsapp, daarin hebben we veel contact, maar dat is anders", vervolgt de geboren Arnhemmer. Pröpper probeert de tijd te doden nu hij voorlopig niet meer op het veld staat. "Ik moet nog rusten als ik thuiskom. Ik schaam me diep, omdat ik een PlayStation heb gekocht."

"Ik heb alle series op Netflix al gezien, veel boeken gelezen, gepuzzeld, dus ik moet iets doen met mijn tijd. Malen over de toekomst doe ik ook. Dat deed ik al voor mijn blessure. Een procent wordt financieel onafhankelijk door voetbal. Ook al zou ik daarbij horen, dan nog wil ik iets anders ernaast doen. Maar wat?", besluit Pröpper. De centrumverdediger komt dit seizoen vermoedelijk niet meer in actie en zal zich zodoende moeten richten op de voorbereiding voor de nieuwe voetbaljaargang.