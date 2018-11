Kritiek op PSV'er: 'In de Champions League speel je met een man minder'

PSV verloor midweeks in de Champions League met 2-1 bij Tottenham Hotspur en weet door die nederlaag dat het na de jaarwisseling niet meer actief zal zijn in het miljardenbal. Gastón Pereiro liet nog wel de assist aantekenen bij de openingstreffer van Luuk de Jong, mar kon daarna het verschil niet meer maken. Oud-international Jan Poortvliet is kritisch op de Uruguayaanse middenvelder.

Volgens Poortvliet ‘wordt het tijd om Pereiro op scherp te zetten’. "In de meeste wedstrijden is hij onzichtbaar, maar in de competitie kan dat nog wel allemaal, alhoewel dat niet de manier kan en moet zijn om een speler te beoordelen. Hij laat niks zien waarvan je zegt dat hij daar belangrijk in is. In de Champions League speel je met een man minder en dat is tegen deze tegenstanders gewoon niet te doen", vertelt de oud-verdediger aan PSV Inside

Pereiro speelde uiteindelijk 73 minuten tegen Tottenham, waarna hij plaats moest maken voor Donyell Malen. Laatstgenoemde verdiende volgens Poortvliet een basisplaats op Wembley. "Ik heb genoten van de instelling van het team en ik vind het jammer dat Malen niet begonnen is in dit geval. Want je zag meteen hoe techniek aan strijd werd gekoppeld; hij heeft dat wel in zich. Malen verdiende het ook gewoon; hij werkt mee in het afjagen, is snel, creatief en kan scoren."

Pereiro is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van PSV, dat in de zomer van 2015 zeven miljoen euro neertelde voor zijn komst. De 23-jarige linkspoot speelde sindsdien 128 officiële wedstrijden voor de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor 44 doelpunten en 18 assists. Dit seizoen is hij een zekerheidje in het elftal van trainer Mark van Bommel: in vijftien duels scoorde hij zeven keer en liet hij vier assists aantekenen.