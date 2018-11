‘Mbappé is fantastisch, maar bij City lopen er ook twee geweldige spelers rond’

Kylian Mbappé is op dit moment een van de meest bewierookte spelers op de Europese velden. De negentienjarige aanvaller was dit seizoen in twaalf officiële wedstrijden voor Paris Saint-Germain al goed voor dertien doelpunten en zes assists en geldt dit jaar zelfs als kandidaat voor het winnen van de Ballon d’Or. Bernardo Silva is vol lof over zijn voormalig teamgenoot van AS Monaco, maar benadrukt dat er meer toptalenten rondlopen in Europa.

De Portugese middenvelder maakte in het seizoen 2016/17 samen met Mbappé furore bij AS Monaco, waarna de wegen van de twee scheidden. Mbappé ging aan de slag bij PSG, terwijl Bernardo Silva voor een transfer naar Manchester City koos. "Kylian was een fantastische speler voor ons. Het spreekt voor zich dat hij nu fantastisch bezig is bij PSG en de nationale ploeg van Frankrijk", vertelt Bernardo Silva aan Sport360. De international van Portugal speelt bij Manchester City samen met Leroy Sané en Raheem Sterling en durft het duo in één adem met Mbappé te noemen. "Mbappé is fantastisch, maar bij Manchester City lopen er ook twee geweldige spelers rond, Raheem en Leroy. Ze behoren tot de beste spelers in de Premier League."

"Het is fantastisch om de beschikking over hen te hebben. Ze maken doelpunten, werken hard voor het team en creëren kansen. Sinds mijn komst naar Manchester City zijn zij sleutelspelers. Ik hoop dat ze op deze manier door kunnen gaan", vervolgt Bernardo Silva zijn lofzang over het duo. "Ik denk dat zij ook over het talent beschikken om grote prijzen te winnen. Sterling is 23, Sané 22 en Kylian 19, drie fantastische jongelingen, die alleen nog maar beter kunnen worden."

De technicus prijst tot slot de mentaliteit van Mbappé. "Als je achttien of negentien bent, wil je doorgaans genieten van het spelletje en dribbelen. Kylian heeft die mentaliteit echter niet: hij wil doelpunten maken. Dat is niet normaal gezien zijn leeftijd en ik denk dat dat hem een fantastische speler maakt. Hij heeft de drive en de ambitie, maar dat geldt ook voor Raheem en Leroy. Ze zijn beter dan dat ze vorig seizoen waren. Ze worden telkens beter."