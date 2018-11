‘Het is een schande als de Ballon d’Or niet naar een Fransman gaat’

Frankrijk werd afgelopen zomer in Rusland wereldkampioen, maar desondanks lijkt er geen Franse speler met de Ballon d’Or vandoor te gaan. Als het aan Thierry Henry ligt, gaat de prijs voor beste speler ter wereld dit jaar naar een Fransman. De trainer van AS Monaco vindt het een schande als dit niet het geval is.

“Het zou een schande zijn als de Ballon d’Or niet naar een Fransman gaat. Alleen Eden Hazard zou de prijs verder verdienen, omdat hij in iedere WK-wedstrijd buitengewoon goed was. Het zou logisch zijn als de Ballon d’Or naar een Franse speler gaat. Waarom niet Raphaël Varane? Hij heeft de Champions League gewonnen en speelde een belangrijke rol bij Real Madrid”, zegt Henry in gesprek met Sky Sports.

“Je hebt ook nog de buitenaardse Kylian Mbappé, of Antoine Griezmann. Ik kan zo nog wel een aantal speler opnoemen die de Ballon d’Or verdienen”, vervolgt de trainer van AS Monaco. Hij staat zondagavond met zijn ploeg tegenover Mbappé, als de Monegasken het in eigen stadion opnemen tegen Paris Saint-Germain. “We hebben een sterspeler. Hij is een buitengewone speler en laten we met z’n allen blij zijn dat hij in Frankrijk speelt.”

“Ik had graag gewild dat hij nog bij Monaco had gespeeld, dat had de wedstrijd van komend weekend een stuk gemakkelijker gemaakt. Wat kan ik verder over Mbappé zeggen? Iedereen praat over zijn dribbel, maar ik heb het altijd over zijn intelligentie op jonge leeftijd. Ik heb dat zelden bij iemand gezien”, besluit Henry, die als trainer van AS Monaco nog wacht op zijn eerste zege.