Dortmund kent sterke start: ‘Hij is een fan van de Nederlandse voetbalopvatting’

Na tien wedstrijden is Borussia Dortmund koploper van de Bundesliga, met een voorsprong van vier punten op naaste achtervolgers Borussia Mönchengladbach en Bayern München. Zaterdagavond staat het treffen tussen die Borussen en Bayern op het programma, waarin de ploeg van trainer Lucien Favre verder afstand kan nemen van der Rekordmeister. Het succes kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de Zwitserse trainer.

Roel Brouwers werkte met Favre samen bij Borussia Mönchengladbach en is zeer te spreken over de werkwijze van de 61-jarige oefenmeester. “Lucien is een fan van de Nederlandse voetbalopvatting. Hij wil graag van achteruit opbouwen en een overtalsituatie creëren op eigen helft. Van daaruit moet de diepte worden gezocht. Daar gooit hij zijn eigen sausje overheen. En dat werkt, dat zie je nu ook”, zegt de oud-verdediger in gesprek met de NOS.

Via Borussia Mönchengladbach en OGC Nice kwam hij afgelopen zomer bij Borussia Dortmund terecht. “Hij heeft daar zijn stempel al gedrukt en dat verbaast mij niets. Favre is heel gedreven, pluist alles uit over tegenstanders en perfectioneert zijn speelwijze. Hij is 24 uur per dag met voetbal bezig. Hij kan ook wel uit zijn plaat gaan, meestal deed hij dat bij Borussia Mönchengladbach in het Frans. Daar verstond ik gelukkig weinig van...”

“Ik denk dat de landstitel dit seizoen realistisch is voor Dortmund. Het wordt sowieso spannender dan in de afgelopen jaren. Zaterdagavond spelen ze thuis, voor 80.000 mensen. Daar zal Favre ook op inspelen. Ik verheug me erop”, besluit Brouwers, die in 2016 een punt achter zijn loopbaan zette na nog kort voor Roda JC Kerkrade te hebben gespeeld.