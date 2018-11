‘De klasse bij die jongens druipt er vanaf, die maken Oranje beter’

Voor Oranje staat volgende week de thuiswedstrijd tegen Frankrijk op het programma in de Nations League. Pierre Vermeulen speelde tussen 1985 en 1991 in Frankrijk, waar hij het shirt droeg van Paris Saint-Germain, Tours en Angers. De 62-jarige Limburger voorspelt in gesprek met De Telegraaf een rooskleurige toekomst voor Oranje.

“De klasse bij jongens als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong druipt er vanaf. Die maken Oranje beter”, aldus Vermeulen. Volgens hem is het een kwestie van tijd voor De Ligt, De Jong en ook Hakim Ziyech naar de absolute Europese top vertrekken. “Ze hebben ook Dusan Tadic nog in hun ploeg. Bij de eerste wedstrijd van Ajax tegen VVV zag ik welke potentie dit elftal heeft. Ik vind het helemaal niet gek dat Ajax goed presteert in de Champions League.”

“De jonge jongens steken er elke week bovenuit en worden door hun ervaring in Europa alleen maar beter”, vervolgt de negenvoudig international van Oranje. “De tweede helft van Ajax valt soms tegen omdat de spelers het wel goed vinden bij 4-0. Ze hoeven geen honderd procent te geven om een wedstrijd te winnen. Dat gevoel had ik vroeger zelf ook als we met Paris Saint-Germain speelden.”

“Maar kijk je naar de Premier League, daar moeten Wijnaldum en Van Dijk elke week 110 procent geven om al hun wedstrijden te winnen met Liverpool. Daar hebben ze na een Champions League-wedstrijd in de competitie een nóg zwaardere partij. Dat stuwt spelers naar de absolute top”, besluit Vermeulen. Voor Ajax staat komende zondag de uitwedstrijd tegen Excelsior op het programma.