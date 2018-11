Bijval voor geplaagde Henry: ‘Als hij de tijd krijgt, zal alles goedkomen’

Thierry Henry kent een uitermate moeizame start als trainer van AS Monaco. De Fransman wist voorlopig nog geen enkele wedstrijd te winnen met de Monegasken, die de laatste plaats in de Ligue 1 momenteel delen met Guingamp. Arsène Wenger heeft er desondanks vertrouwen in dat Henry de boel nog op de rit krijgt in het prinsdom.

Voor AS Monaco staat zondagavond de thuiswedstrijd tegen het nog foutloze Paris Saint-Germain op het programma. Tot dusver verloor Henry als trainer van Strasbourg (2-1), Reims (1-0) en Club Brugge (0-4), terwijl er eerder tegen de Belgische club (1-1) en Dijon (2-2) werd geremiseerd. AS Monaco pakte zeven punten uit de eerste twaalf wedstrijden. Guingamp heeft evenveel punten, maar heeft de rode lantaarn momenteel op basis van doelsaldo in handen.

“Hij begrijpt alles, heeft de juiste kennis. Er zijn altijd twee aspecten als je ergens begint als trainer. Als het psychologische aspect goed zit in een team, kan je aan het werk”, zegt Wenger tegenover beIN Sports. “Zijn pech is dat daar op dit moment geen sprake van is bij Monaco, dus je moet hem de tijd geven. Dat is het belangrijkste. Als hij de tijd krijgt, zal alles goedkomen.”