‘Niemand kan zeggen dat het verkeerd was om Liverpool te verlaten voor City’

Raheem Sterling tekende vrijdag een nieuw contract bij Manchester City en ligt door die verbintenis, die hem naar verluidt een weeksalaris van 340 duizend euro oplevert, nu tot medio 2023 vast in het Etihad Stadium. Als de aanvaller zijn nieuwe contract uitdient, heeft hij acht jaar voor the Citizens gespeeld, aangezien hij in 2015 voor ruim 63 miljoen euro werd overgenomen van Liverpool. Die transfer zorgde destijds voor veel opschudding onder de achterban van the Reds, maar clubicoon Jamier Carragher denkt dat Sterling uiteindelijk de juiste keuze heeft gemaakt.

“Hoe het ook tot stand is gekomen, en hoe onsmakelijk het ook voor de Liverpool-supporters was om zo’n belangrijke speler te verliezen, is er niemand die op dit moment naar zijn loopbaan kan kijken en kan zeggen dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt. Hij is vanwege voetbalredenen vertrokken, vanwege de positie waarin Liverpool zich toen bevond en vanwege de richting die City was ingeslagen”, vertelt de oud-verdediger in The Telegraph.

“Raheem kreeg de garantie dat hij elk seizoen om de titel en winst van de Champions League zou strijden en hij werkt nu onder een van de beste trainers aller tijden. Raheem is sinds de komst van Josep Guardiola een niveau omhooggegaan en hoort nu samen met Harry Kane bij de beste spelers van Engeland”, gaat Carragher verder.

“Het verschil is dat Kane zijn clubvorm ook op het internationale podium laat zien. Raheems volgende uitdaging is om zijn recente optreden tegen Spanje iets regelmatigs bij Engeland te maken.” Sterling was dit seizoen tot nu toe goed voor zes doelpunten en vijf assists in veertien wedstrijden namens City. De aanvaller neemt het morgenmiddag met zijn ploeg op tegen Manchester United in de Manchester derby.