De Jong trekt stiekem lange neus naar criticasters: ‘Soms wel een beetje, ja’

Voor PSV staat zaterdagavond het bezoek aan De Graafschap op het programma. Voor Luuk de Jong is dat een bijzonder duel, omdat hij in Doetinchem de jeugdopleiding doorliep en zijn debuut in het betaald voetbal maakte. “Bij De Graafschap zie ik waarschijnlijk weer veel mensen met wie ik in de klas heb gezeten of met wie ik in de jeugd heb gevoetbald. Dat is altijd leuk”, zegt De Jong in gesprek met de NOS.

PSV reist met een foutloze status in de Eredivisie af naar Doetinchem. De Eindhovenaren pakten 33 punten uit de eerste 11 wedstrijden. “Dit gaan we nooit volhouden, alles blijven winnen. We willen dat wel het liefst, maar je weet dat je een tik gaat krijgen en je moet kijken hoe je dan reageert”, stelt de aanvoerder van PSV. De Jong was dit seizoen reeds goed voor negen doelpunten en is daarmee topscorer van de Eredivisie.

Voorzichtig kan De Jong zo al een lange neus trekken naar zijn criticasters. “Soms wel een beetje, ja. Het gaat er een beetje insluipen bij een voetballer, als het net tegenzit. Het is moeilijk om daar weer uit te komen”, vervolgt de spits. Afgelopen tijd werd De Jong meer dan eens in verband gebracht met een vertrek bij PSV. Onder meer Girondins de Bordeaux en Club América waren serieus geïnteresseerd in de diensten van de spits.

De komst van Mark van Bommel als trainer van PSV deed De Jong uiteindelijk besluiten om te blijven. “Ik had een goede band met Cocu, maar misschien was dit wel het wel goed. Niet alleen voor mij, ook voor de andere spelers. Van Bommel zei aan het begin van het seizoen direct dat ik moest blijven en dat hij mij weer aanvoerder wilde maken. Hij gaf me veel vertrouwen. Dat heeft heel veel invloed gehad op mijn keuze.”