‘Volgens mij heb je te weinig klojo’s in het huidige team van Ajax’

Jeroen Verhoeven stond tussen 2009 en 2012 onder contract bij Ajax. Met de Amsterdammers werd de sluitpost twee keer kampioen, terwijl één keer de KNVB Beker werd gewonnen. In gesprek met Ajax Showtime wijst Verhoeven op de verschillen tussen het huidige team en het Ajax waar hij deel van uitmaakte.

“Volgens mij heb je te weinig klojo’s in het huidige team. Die echt zeggen waar het op staat. Ik ben echt een teamplayer en wil samen beter worden. Nu zie je nog iets te veel individuen. Maar dat kan nog komen natuurlijk. Ik zeg altijd: je hebt een Jan Wouters of een Frank Rijkaard nodig, mensen die het team verbinden”, zegt Verhoeven, die drie duels voor Ajax keepte en daarna nog bij FC Utrecht en FC Volendam onder contract stond.

De oud-doelman noemt de komst van Klaas-Jan Huntelaar en Daley Blind belangrijk voor het elftal van Ajax. “Ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat die goed kunnen corrigeren, want dat is nodig. Als jij alleen maar hoort hoe goed je bent, dan werkt dat niet. Je moet ook af en toe horen dat het niet zo werkt. Dus ik denk dat dat heel goed is en hopelijk ook gebeurt”, stelt hij. Verhoeven ziet dan ook een stijgende lijn bij Ajax.

“Dat zie je nu ook wel groeien. Aan het begin van het jaar zag je nog veel individuen, en nu zie je toch dat het team samen strijdend is. Er zit een opbouw in”, vervolgt Verhoeven, die bij Ajax samenspeelde met onder meer Jan Vertonghen, Luis Suárez, Christian Eriksen en Toby Alderweireld. “Alleen maar geweldig! Het zegt genoeg over de lichting die we toen hadden en wat het beleid toen was. Dan kunnen ze wel zeggen: Het ging wat minder. Maar als je ziet wat voor voetballers eruit voortkwamen…”