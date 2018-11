Wat treft Marcel Keizer aan bij het tumultueuze Sporting Portugal?

LISSABON - Sporting Portugal maakte afgelopen donderdag wereldkundig dat Marcel Keizer de nieuwe trainer van de club is. De 49-jarige oefenmeester is in Lissabon de opvolger van José Peseiro, die zijn biezen kon pakken na de bekernederlaag (1-2) tegen Estoril, en heeft een contract tot medio 2021 ondertekend. Wat treft Keizer aan bij Sporting Portugal, dat afgelopen jaren meer dan eens een trainerskerkhof is gebleken?

Door Chris Meijer

Keizer zal zondagavond nog niet op de bank zitten als Sporting het in eigen huis opneemt tegen Chaves. Het is aannemelijk dat os Leões er in sportief opzicht niet eens zo slecht voorstaan als de oefenmeester het roer overneemt van interim-trainer Tiago Fernandes. Na negen wedstrijden bezet Sporting de derde plaats in de Liga NOS, met negentien punten. Indien er gewonnen wordt van Chaves, stijgt de club zelfs naar de eerste/tweede plaats, ten koste van FC Porto/SC Braga. In de Europa League bezet Sporting met zeven punten uit vier wedstrijden de tweede plaats achter Arsenal. Met een overwinning in het volgende duel met Qarabag zouden de Portugezen zich verzekeren van overwintering in de Europa League. Daarnaast is Sporting nog in de race voor de Taça de Portugal en de Taça de Liga. In het laatstgenoemde toernooi bezet Sporting na twee wedstrijden de tweede plaats in een poule met Feirense, Estoril en Marítimo. De nieuwe werkgever van Keizer zou zich met een ruime zege op Feirense zo goed als zeker verzekeren van de volgende ronde.

José Peseiro, de voorganger van Marcel Keizer bij Sporting Portugal.

De betrekkelijk gunstige sportieve situatie benadrukt nog eens in wat voor wespennest Keizer eigenlijk stapt. Peseiro boekte in de competitie vijf zeges, speelde gelijk op bezoek bij Benfica en verloor tweemaal. De nederlaag in de Taça da Liga tegen Estoril kostte hem echter al direct de kop, ondanks dat de verliespartij niet eens direct eliminatie in het toernooi betekende. Ondanks dat het publiek na het duel met Estoril erg kritisch was en witte zakdoekjes toonde, valt het ontslag van Peseiro niet los te zien van de verkiezing van Frederico Varandas als president van Sporting. De 39-jarige voormalig clubarts werd begin september gekozen als nieuwe voorzitter van de club. Voorafgaand aan zijn verkiezing benadrukte Varandas weliswaar dat hij verder zou gaan met Peseiro, maar het is nooit een geheim geweest dat de nieuwe president eigenlijk een andere trainer voor de groep wilde hebben. In die zin komt het ontslag van de 58-jarige oefenmeester niet echt uit de lucht vallen.

Tumultueuze zomer

“Peseiro is een goede man, verdient al mijn respect en heeft alles voor de club gegeven. Maar dit is mijn keuze”, zei Varandas in gesprek met Récord. Je zou het zelfs nog een klein wonder kunnen noemen dat Peseiro het seizoen nog relatief goed gestart is na een tumultueuze zomer. Die begon in mei, toen een groep van vijftig hooligans het trainingscomplex van Sporting aanviel. Daarbij liep Bas Dost een hoofdwond op, terwijl ook William Carvalho, Rui Patrício en trainer Jorge Jesus het moesten ontgelden. Het incident leidde tot een leegloop bij de club: onder meer Rui Patrício, Gelson Martins en William Carvalho lieten Lissabon achter zich. Ook trainer Jorge Jesus besloot te vertrekken en tekende bij het Saudische Al-Hilal. Dost en Bruno Fernandes bleven Sporting, in tegenstelling tot veel andere spelers, wel trouw.

Boze tongen beweerden dat toenmalig voorzitter Bruno de Carvalho de aanval zou hebben georkestreerd. In de nasleep van het incident op het trainingscomplex nam de kritiek op de preses behoorlijk toe en in juni besloot een merendeel van de leden van Sporting hem uit zijn ambt te zetten. “Ik zal niet meer blij zijn met overwinningen. Na 46 jaar van intense liefde ben ik erachter gekomen dat het iets anders is dan ik dacht. Ik ben er achter gekomen dat er sprake is van valse principes en dat ik verraden ben”, zei De Carvalho na zijn gedwongen vertrek. Het was overigens niet de eerste keer dat de flamboyante president in opspraak raakte. Zo besloot hij in april bijvoorbeeld de gehele selectie te schorsen, omdat hij ontevreden was over de instelling van de spelers in de wedstrijd tegen Atlético Madrid (2-0). Vlak voor zijn ontslag stelde De Carvalho Sinisa Mihajlovic nog aan als nieuwe trainer.

Dienstverband van negen dagen

Nadat De Carvalho uit zijn functie was ontheven, besloot de clubleiding na negen dagen afscheid te nemen van Mihajlovic. Volgens de officiële lezing was de Serviër niet door zijn proefperiode gekomen. “Maar dat kunnen ze niet zeggen, omdat het contract nog niet eens was ingegaan en ik nog steeds op vakantie was… In mijn dertigjarige loopbaan, als speler en coach, heb ik zoiets nog nooit gezien. Ik sta erop dat mijn rechten gewaarborgd zijn, daar kun je op rekenen”, liet Mihajlovic weten in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Hij werd enkele dagen later bij Sporting opgevolgd door Peseiro, die het dus ook niet al te lang volhield in het groen-witte deel van Lissabon. Namen als Leonardo Jardim, Paulo Sousa en Rui Faria deden vervolgens de ronde, maar het werd al snel duidelijk dat Sporting, misschien wel enigszins verrassend, het oog had laten vallen op Keizer. De oefenmeester kwam afgelopen zomer in de Verenigde Arabische Emiraten terecht, na voor Ajax, Jong Ajax, SC Cambuur, FC Emmen en Telstar te hebben gewerkt. Met Al-Jazira bezette Keizer na negen wedstrijden de tweede plaats in de competitie, na vijf zeges en vier remises.

De opstelling van Sporting Portugal in de wedstrijd tegen Arsenal (0-0).

Naast Dost maakt ook Nemanja Guldelj deel uit van de selectie van Sporting, die maar liefst twaalf nationaliteiten herbergt. De Servisch international was afgelopen zomer één van de aankopen van de Portugese club, naast onder meer Raphinha, Abdoulay Diaby, Emiliano Viviano, Bruno Gaspar, Stefan Ristovski, Stefano Sturaro en Nani. Op papier hebben FC Porto en Benfica een betere spelersgroep dan Sporting, zeker nadat er afgelopen zomer afscheid moest worden genomen van de nodige sleutelspelers. Toch staan os Leões momenteel boven Benfica, terwijl de achterstand op koploper FC Porto slechts twee punten bedraagt (indien er gewonnen wordt van Chaves). De eerste keer dat Keizer bij Sporting op de bank zit, is volgende week dinsdag in het bekerduel met Lusitano. Zijn grote voordeel lijkt voorlopig dat hij door voorzitter Varandas zelf is gehaald, die het presidentschap bij Sporting de ‘grootste missie in zijn leven’ noemde. Toch is het maar net de vraag wat er zal gebeuren als de resultaten even tegenzitten onder Keizer. Eerder is al gebleken dat er over het algemeen weinig geduld is met trainers in Estádio José Alvalade...