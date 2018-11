‘Het bestaat niet dat het simpele Heracles doet alsof het onschendbaar is’

De clubs uit de Eredivisie zijn naar verluidt tot een akkoord gekomen wat betreft het uitbannen van kunstgras vanaf 2021, maar Heracles Almelo ligt vooralsnog dwars. De Twentenaren zijn geen voorstander van het verbieden van kunstgras en dat brengt de nodige complicaties met zich mee. Henk Spaan heeft geen goed woord over voor het standpunt van de Almeloërs.

“Het bestaat niet dat het simpele Heracles zich zou gedragen alsof het onschendbaar is, zonder protectie van de Godfather van de kunstgrasmaffia”, begint de journalist in zijn column in Het Parool. Spaan voegt toe graag te willen weten wat Jan Smit, voormalig voorzitter van de club en inmiddels voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KNVB, en kunstgrasfabriek Ten Cate met elkaar bespreken en is van mening dat er hard moet worden ingegrepen als Heracles bij zijn standpunt blijft.

“Heracles is dwars voor een nieuwe financiële overeenkomst tussen de clubs gaan liggen, die als voorwaarde afschaffing van het kunstgras heeft. Iedereen is voor, behalve Heracles. De oplossing ligt voor de hand: of jullie doen mee of je gaat terug naar de amateurs met je kunstgras, dan hebben de profclubs geen last meer van gescheurde kruisbanden en stelselmatige kwalitatieve achteruitgang”, is hij duidelijk.

De columnist heeft ook geen goed woord over voor Smit, die achter de schermen de touwtjes in handen zou hebben: “Dat die Smit dit vanuit zijn uitkijkpost in Zeist allemaal kan tegenhouden is bij de wilde spinnen af. Wie heeft deze man ooit zo veel macht bij de KNVB gegeven?”, vervolgt Spaan, die graag meer onderzoek zou zien, zijn verhaal: “Dat deze man een vuile rol speelt in de oorlog om echt gras, zou moeten worden aangetoond door Football Leaks want de journalistiek kan het kennelijk niet.”