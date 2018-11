Fraser: ‘Als niet-Ajacied kun je geen hekel aan die jongens hebben’

Ajax geldt van oudsher als de meest succesvolle club en ook als de meest gehate club van de Eredivisie. De afgelopen tijd lijkt de houding van de aanhang van de rest van de clubs echter tegenover de Amsterdammers echter wat te veranderen en ook Henk Fraser, voormalig speler van Feyenoord en de huidige trainer van Sparta Rotterdam, moet toegeven dat er iets veranderd is in de Johan Cruijff ArenA.

In zijn tijd als speler van het Nederlands elftal had hij het nog weleens moeilijk met de houding van de ‘Ajax-kliek’ aldaar: “Achteraf vind ik dat provocerende dat zij hadden eigenlijk wel mooi”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. “Maar de antipathie die ik toen als speler richting Ajax had, is compleet verdwenen. Niet zozeer door het huidige Ajax hoor. Dat komt meer door mijn tijd als assistent-trainer van Jong Oranje. Toen ik werkte met jongens zoals Davy Klaassen en Anwar El Ghazi merkte ik niets van arrogantie. Integendeel. Waanzinnige gasten.”

Fraser denkt dat de veranderde sfeer rond Ajax ook te maken heeft met de heersende wens onder de Nederlandse voetballiefhebbers om weer eens successen in Europa mee te maken: “Die is namelijk groot. We snakken naar succes. Daarom word je ook blij van gasten zoals Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. Maar ik heb dat persoonlijk ook met PSV'er Steven Bergwijn. Jongens die de toekomst van ons voetbal hopelijk gaan dragen”, legt hij uit.

De oefenmeester denkt dat de manier waarop De Ligt en De Jong, rustig en zelfkritisch, voor de camera’s verschijnen een grote rol speelt in de veranderde perceptie: “Die jongens zijn down to earth en hebben daarom de gunfactor. Daar kun je als niet-Ajacied geen hekel aan hebben”, sluit hij af. Of De Jong zondag inzetbaar is tegen Excelsior is overigens nog maar de vraag: De Telegraaf bericht zaterdagochtend dat de middenvelder afziet van zijn vrije dag en zich klaar laat stomen voor het duel in Rotterdam. Of hij ook daadwerkelijk inzetbaar is in het Van Donge & De Roo Stadion, moet later op de zaterdag blijken.