‘Of het extra bijzonder is omdat ik nooit in Eredivisie speelde? Niet echt’

Javairô Dilrosun kreeg vrijdag te horen dat hij voor de eerste keer bij de selectie van het Nederlands elftal zit en dus kan de aanvaller tegen Frankrijk of Duitsland zijn debuut gaan maken voor het keurkorps van bondscoach Ronald Koeman. Dilrosun verdient zijn brood bij het Duitse Hertha BSC, maar als het aan hemzelf ligt heeft hij voordat Oranje die Mannschaft treft zijn eerste wedstrijd al gespeeld.

“Het liefst maak ik drie dagen eerder tegen Frankrijk mijn eerste minuten. Hoe eerder hoe beter”, glimlacht hij in gesprek met De Telegraaf. Dilrosun sprak nog niet rechtstreeks met Koeman en hoorde van zijn ouders dat hij de schifting van de bondscoach had overleefd. Dat zorgde voor emotionele taferelen: “Tussen alle berichten die binnenstroomden door heb ik mijn oma, de moeder van mijn moeder, gebeld. Ze was in tranen. Oma en ik hebben een heel bijzondere band. Ik sliep daar vaak als kleine jongen, omdat ze precies voor het voetbalpleintje woonde.”

Dilrosun verliet Ajax in 2014 als jeugdspeler voor Manchester City en streek afgelopen zomer neer in Berlijn. Dat hij nu het Nederlands elftal haalt zonder ooit in de Eredivisie te hebben gespeeld, maakt het echter niet extra bijzonder voor hem: “Ik weet dat er niet veel spelers zijn die zonder Eredivisie-ervaring in Oranje zijn gekomen, kan eigenlijk alleen Jerrel Hasselbaink noemen. Maar extra bijzonder? Nee, niet echt.”

De dribbelaar zag in de vorige interlandperiode voor het eerst de vragen waarom hij niet geselecteerd was en besefte toen hij onlangs in de voorselectie zat dat hij dicht bij het Nederlands elftal was. Dilrosun hoopt met zijn speelstijl iets extra’s toe te kunnen voegen bij Oranje: “Nederland heeft veel creativiteit, maar ik hoop daar nog iets extra’s van te kunnen brengen. En ik denk dat mijn kracht en snelheid wapens kunnen zijn.”