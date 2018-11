‘Misschien wil Koeman hem wel een koppeltje met De Jong laten vormen’

Ronald Koeman maakte vrijdagmiddag zijn selectie voor de Nations League-wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland bekend en heeft plek ingeruimd voor één potentiële debutant. Javairô Dilrosun heeft namelijk zijn allereerste uitnodiging ontvangen en de aanvaller van Hertha BSC zal hopen op minuten tegen les Bleus of die Mannschaft. Hans Kraay jr. heeft hoge verwachtingen van de twintigjarige Amsterdammer.

“Arnaut Danjuma Groeneveld zit er niet bij (vanwege een blessure red.), dus het is Dilrosun die er wel bij zit. Ik vind dat niet heel verrassend, want Koeman is erg enthousiast over hem. Hij heeft hem veel laten bekijken”, vertelt hij bij FOX Sports. “Het is een linksbenige linksbuiten. Het is een jongen die regelmatig afdraaiende voorzetten geeft.”

“Hij speelt niet alles, maar hij maakt zijn minuten in een goede competitie”, vervolgt Kraay zijn verhaal over Dilrosun, die afgelopen zomer bij Manchester City vertrok en vervolgens neerstreek in Berlijn. De aanvaller verliet Ajax juist in 2014 weer voor een avontuur bij the Citizens: “Ik begreep dat hij heel veel last had van blessures bij Manchester City. Hij ging voor 300 duizend euro van Ajax naar City. Die zagen het heel erg in hem zitten, maar op een gegeven moment zag hij daar geen uitweg en is hij transfervrij naar Hertha gegaan.”

Kraay denkt dat Dilrosun specifieke kwaliteiten heeft waardoor hij van waarde zou kunnen zijn voor het Nederlands elftal: “Hij is linksbenig, aan de linkerkant. Dat is ouderwets vinden we tegenwoordig. Maar als ik Luuk de Jong zou zijn en ik moet erin om iets te forceren, dan hoop ik dat hij er ook inkomt. Misschien heeft Koeman het wel om dat koppeltje gedaan.”