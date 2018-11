Vijfde competitietreffer Weghorst blijkt niets waard voor Wolfsburg

Wout Weghorst gaat met VfL Wolfsburg door een mindere periode in de Bundesliga. De ploeg van trainer Bruno Labbadia verloor drie van zijn laatste vier competitieduels en vrijdagavond ging het op bezoek bij laagvlieger Hannover 96 opnieuw mis: 2-1. Weghorst scoorde in de slotfase vanaf elf meter, maar kon een nederlaag uiteindelijk niet voorkomen voor Wolfsburg, dat slechts één van zijn laatste negen wedstrijden in de Bundesliga won en nu op de ranglijst terug te vinden is op een teleurstellende elfde plaats.

Voor Hannover betekende het pas zijn tweede competitiezege dit seizoen. Die Roten begonnen uitstekend aan de wedstrijd en kwamen na precies een halfuur voetballen verdiend op voorsprong. Ihlas Bebou bracht de bal hoog voor in het strafschopgebied van Wolfsburg, waarna de pas negentienjarige Linton Maina heerlijk raak volleerde: 1-0. Via Ihlas Bebou had Hannover zijn voordelige marge nog in de eerste helft kunnen verdubbelen, maar Koen Casteels voorkwam met de voet uiteindelijk erger leed voor Wolfsburg.

Na ruim een uur moesten de bezoekers alsnog de 2-0 incasseren. William beging in het strafschopgebied van Wolfsburg een overtreding op Marvin Bakalorz, waarna Bebou vanaf elf meter geen fout maakte. Wolfsburg leek zo af te stevenen op een kansloze nederlaag, maar in de absolute slotfase werd het toch nog even spannend in de HDI-Arena. Yannick Gerhardt verdiende acht minuten voor tijd een strafschop, waarna het buitenkansje werd benut door Weghorst. Het betekende voor de Nederlander zijn vijfde treffer in elf competitieduels voor Wolfsburg, maar het doelpunt leverde het Wolfsburg uiteindelijk niets op.