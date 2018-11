Fran Sol meldt zich naast Luuk de Jong na dubbelslag in Zwolle

Willem II heeft vrijdagavond drie punten overgehouden aan een bezoek aan PEC Zwolle. De Tilburgers kwamen in het MAC3PARK Stadion al vroeg op een 0-2 voorsprong en trokken uiteindelijk door een 2-3 eindstand aan het langste eind. Voor Fran Sol werd het een productieve avond: de spits was tweemaal trefzeker en is daardoor nu samen met Luuk de Jong met negen treffers gedeeld topscorer van de Eredivisie. Willem II stijgt door hun eerste competitiezege sinds 26 augustus naar de elfde plek, terwijl PEC voorlopig op de veertiende positie blijft steken.

Sol was in de negen duels van het Eredivisie-seizoen goed voor zeven doelpunten, maar stond voor vrijdagavond ook al weer drie wedstrijden op rij droog. De Spanjaard had in Zwolle echter weinig tijd nodig om een einde aan deze doelpuntloze periode te maken, aangezien hij na een dik kwartier het net liet bollen. Willem II was een kleine tien minuten daarvoor via een kopbal van Dankerlui al op voorsprong gekomen en zat met een vroege 0-2 voorsprong dus al snel op rozen. Na die goal van de Spanjaard, die nu in de top tien van spelers met de meeste Eredivisie-goals voor Willem II staat, namen de bezoekers wat gas terug en met de rust in zicht kroop ook PEC wat uit zijn schulp.

Mike van Duinen stichtte voor het eerst gevaar namens de thuisploeg en Timon Wellenreuther moest een paar minuten voor de onderbreking zijn goal uit komen om de spits van scoren af te houden. Op slag van rust kreeg Zian Flemming nog een aardige kopkans, maar doordat hij wat uit evenwicht werd gebracht miste zijn inzet richting. Tien minuten na de onderbreking zag scheidsrechter Richard Martens doordat er vanaf de tribunes voorwerpen op het veld werden gegooid zich genoodzaakt de wedstrijd tijdelijk stil te leggen en dit respijt leek PEC goed te doen.

Vlak na de hervatting van de wedstrijd kon Vito van Crooij op aangeven van Kingsley Ehizibue namelijk voor de aansluitingstreffer zorgen, waardoor er weer wat mogelijk leek voor de ploeg van coach John van ’t Schip. PEC slaagde er na de 1-2 echter niet in om het achterin dicht te houden, en Sol leek een paar minuten later toch een einde aan de illusies van de thuisploeg te maken. Tien minuten voor tijd kwam door een treffer van Flemming de spanning echter weer helemaal terug in de wedstrijd, maar PEC slaagde er doordat een vrije trap van Gustavo Hamer diep in de blessuretijd op de lat uiteenspatte niet meer in om langszij te komen.