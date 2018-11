Verongelukte Leicester-eigenaar krijgt standbeeld: ‘Hij wordt nooit vergeten’

Leicester City gaat een standbeeld van de onlangs verongelukte clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha naast het King Power Stadium plaatsen, zo laat zijn zoon en vice-voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha vrijdagavond via de officiële kanalen van the Foxes weten. De wedstrijd die Leicester zaterdag in eigen huis tegen Burnley speelt zal in het teken staan van een eerbetoon aan de overleden voorzitter en de vier andere dodelijke slachtoffers van het helikopterongeluk, dat twee weken geleden plaatsvond.

De helikopter die Srivaddhanaprabha en zijn vier mede-inzittenden toen na de wedstrijd tegen West Ham United op 27 oktober oppikte op de middencirkel van het stadion kreeg al snel met problemen te maken en crashte uiteindelijk op een parkeerplaats vlak buiten het onderkomen van de club. Leicester speelde sindsdien nog geen wedstrijd op eigen terrein, aangezien afgelopen zondag de uitwedstrijd tegen Cardiff City op het programma stond.

De club speelt zaterdag tegen Burnley in een shirt waarin de naam ‘Khun Vichai’ verwerkt is en zoon Aiyawatt Srivaddhanaprabha ligt toe dat hij op korte termijn een standbeeld van zijn vader neer wil laten zetten: “We zullen nooit in staat zijn om hem terug te betalen voor wat hij allemaal voor ons gedaan heeft, dat geldt voor mij als zoon, voor ons als een familie en iedereen die aan Leicester City verbonden is en verder. Maar we zijn toegewijd aan het eren van zijn nagedachtenis en het in stand houden van zijn nalatenschap.”

“Onze voortdurende groei als club, ons nieuwe trainingscomplex en onze geplande stadionuitbreiding zullen ervoor zorgen dat zijn visie voor Leicester City werkelijkheid wordt. Ik ben van plan om een standbeeld van mijn vader neer te laten zetten, als een permanent en passend eerbetoon aan de man die het allemaal mogelijk heeft gemaakt. Hij zal voor altijd in onze harten blijven. Hij zal nooit worden vergeten.”