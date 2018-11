‘Hij is pas 22 en zal misschien zelfs beter dan Hazard worden’

Anthony Martial is bezig aan een sterke reeks. De aanvaller was in zijn laatste zes wedstrijden voor Manchester United goed voor vijf doelpunten en werd als beloning daarvoor deze week bij de selectie van Frankrijk gehaald voor de aankomende interlandperiode. Oud-voetballer Paul Ince is onder de indruk van de opmars van Martial.

De 22-jarige spits was de afgelopen twee seizoenen lang niet altijd zeker van zijn plek bij Manchester United, maar de laatste weken heeft hij het vertrouwen van manager José Mourinho voor zich gewonnen. "Geen enkele ploeg zal op dit moment tegenover Anthony Martial willen staan. Hij speelt zoals we allemaal al wisten dat hij kon spelen", vertelt Ince aan Paddy Power.

De oud-middenvelder van onder meer Liverpool en Manchester United is blij dat Mourinho eindelijk een manier gevonden heeft om Martial te laten renderen. Ince durft de Fransman zelfs in één adem te noemen met Chelsea-vedette Eden Hazard. "Martial is de Eden Hazard van Manchester United. Hij is de voorhoedespeler van wereldklasse, de speler die wat speciaals kan doen als het nodig is. Hij is pas 22 en zal als hij zo doorgaat even goed als worden als Hazard, of misschien zelfs beter."

Martial is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Manchester United. De spits werd in de zomer van 2015 voor ongeveer vijftig miljoen euro overgenomen van AS Monaco en speelde sindsdien 149 officiële wedstrijden voor de Engelse grootmacht. Daarin was hij goed voor 42 doelpunten en 26 assists. Landskampioen werd Martial nog niet met Manchester United, al won hij wel reeds onder meer de Europa League en de FA Cup.