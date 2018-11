Barcelona kan tegen Real Betis stokoud record uit 1964 verbreken

Barcelona won zijn laatste drie competitiewedstrijden en gaat daardoor met een voorsprong van drie punten op eerste achtervolger Espanyol aan kop in LaLiga. De Catalanen treffen in Real Betis een tegenstander die tot nu toe moeite heeft om op stoom te raken en zichzelf vooralsnog terugvindt in de middenmoot. Opta blikt vooruit op het duel in het Camp Nou, zondag vanaf 16.15 uur.

O Real Betis is er in de laatste 16 competitiewedstrijden in het Camp Nou niet in geslaagd om te winnen: 14 nederlagen, 2 remises. De laatste 8 duels werden verloren.

O Barcelona heeft de laatste 14 wedstrijden in LaLiga tegen Real Betis niet verloren: 11 overwinningen, 3 gelijke spelen. De laatste nederlaag dateert van maart 2008 in het Estadio Benito Villamarín.

O Als er niet wordt verloren, verbreekt Barcelona een stokoud record uit de vorige eeuw. Tussen 1942 en 1964 werd 14 keer niet verloren van Real Betis: 13 zeges en 1 gelijkspel.

O Barcelona-linksback Jordi Alba heeft in zijn afgelopen twee competitieduels een assist afgeleverd en kan dit voor het eerst drie keer acter elkaar doen in LaLiga.

O Ousmane Dembélé was dit seizoen al vaker trefzeker in LaLiga dan in het complete vorige seizoen. In 11 duels scoorde hij 4 keer, tegenover 3 doelpunten in 17 wedstrijden vorig seizoen.

O Ivan Rakitic scoorde in de competitie vijf keer tegen Real Betis (drie voor Sevilla en twee voor Barcelona). Tegen geen enkele andere club uit LaLiga scoorde hij zo vaak als tegen Betis.

O Luis Suárez was in de afgelopen drie competitiewedstrijden trefzeker (zes goals) en is bezig aan zijn beste serie in LaLiga. Met negen doelpunten is hij tevens topscorer de competitie.

O Als Marc-André ter Stegen in actie komt, wordt hij de Duitse keeper met de meeste wedstrijden in de geschiedenis van LaLiga. Met 92 wedstrijden passeert hij dan Bodo Illgner (91 wedstrijden).

O Real Betis-trainer Quique Setien heeft in LaLiga alle wedstrijden tegen Barcelona verloren: drie als coach van Las Palmas, twee als eindverantwoordelijke bij Betis.