Man City schrikt Real Madrid af met weeksalaris van 340.000 euro

De sportieve toekomst van Raheem Sterling lijkt bij Manchester City te liggen. De Engelse grootmacht laat vrijdagavond via de officiële kanalen weten dat de 23-jarige vleugelaanvaller zijn contract heeft verlengd tot de zomer van 2023. Sterling lag oorspronkelijk nog tot medio 2020 vast in het Etihad Stadium en gaat met zijn nieuwe verbintenis naar verluidt 340.000 euro per week opstrijken.

Met het langer vastleggen van Sterling slaat Manchester City een belangrijke slag. De 46-voudig Engels international werd in de zomer van 2015 voor ongeveer zestig miljoen euro overgenomen van Liverpool en was sindsdien in 154 officiële wedstrijden goed voor 51 doelpunten en 55 assists. Sterling werd afgelopen seizoen kampioen van Engeland en won daarnaast ook al tweemaal de EFL Cup met the Citizens.

De afgelopen weken verkeert de buitenspeler in bloedvorm. Sterling was in zijn laatste drie wedstrijden voor Manchester City goed voor drie doelpunten en drie assists en was dit seizoen in totaal al goed voor zeven treffers en zeven assists. Met zijn goede spel zou hij zich in de kijker hebben gespeeld bij onder meer Real Madrid, maar de Spanjaarden lijken gezien het nieuwe salaris van Sterling voorlopig een pas op de plaats te moeten maken.

Onder meer de BBC meldt dat het weeksalaris van Sterling is verhoogd tot 340.000 euro en daarmee behoort de aanvaller nu tot de best betaalde spelers in de Premier League. "Ik ben blij om mijn contract te verlengen. Mijn ontwikkeling hier is ongelofelijk. Vanaf de dag dat ik hier arriveerde, heb ik het gevoel dat ik bij Manchester City op mijn plek ben. Het heeft zich uitbetaald en daarvoor ben ik dankbaar", vertelt Sterling op de clubsite van zijn werkgever.