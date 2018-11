‘Feyenoord moet zich afvragen of ze hem soort Foppe de Haan moeten maken’

Giovanni van Bronckhorst beschikt over een aflopend contract bij Feyenoord, waardoor er aankomende zomer weleens een einde zou kunnen komen aan de periode van de oefenmeester in De Kuip. De voormalige speler van de Stadionclub stond de afgelopen ruime drie seizoenen aan het roer bij Feyenoord en won in die periode onder meer een landstitel en tweemaal de KNVB Beker. De inmiddels 43-jarige Van Bronckhorst is naar eigen zeggen nog niet bezig met wat de toekomst hem zal brengen.

“Mijn intenties? Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben druk met het seizoen en hoe het loopt. Er komt straks een moment dat we samen gaan zitten. Maar dat is na de winterstop”, legt hij uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. De kwestie van zijn aflopende contract bezorgt hem vooralsnog geen slapeloze nachten: “Ik kan die gedachten heel goed uitzetten. Mijn toekomst is niet het belangrijkste nu. Dat is in voetbal altijd de volgende wedstrijd.”

De betrokken partijen gaan dus pas in 2019 met elkaar in gesprek en Sjoerd Mossou is benieuwd hoe de clubleiding tegenover het al dan niet aanblijven van Van Bronckhorst staat. De journalist constateert bij RTV Rijnmond dat de zaken de afgelopen jaren wat anders zijn gelopen dan Feyenoord eigenlijk had gewild: “Het is duidelijk dat de ingeslagen weg de club niet heeft laten aanhaken bij Ajax en PSV.”

“Ik denk dat Giovanni zelf best door wil, maar dat is meer een gevoel van mij. Hij is wel een type die een soort Foppe de Haan van Feyenoord wil worden, maar de club moet zich afvragen of ze dat moeten willen. Ik vind dat er op voetbaltechnisch gebied sowieso een andere lijn moet komen, of dat nou met een nieuwe trainer of een nieuwe technisch directeur is”, legt hij uit. “Na het kampioenschap moest dat de norm worden bij Feyenoord, maar daarna maakten ze het totaal niet waar. Dan mag je jezelf best eens afvragen of er misschien een andere koers gevaren moet worden...”