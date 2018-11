Guus Til: ‘We moeten niet doen alsof God en God zijn vertrokken’

AZ beleeft vooralsnog een moeizaam seizoen. De Alkmaarders werden vroegtijdig uitgeschakeld in de Europa League en draaien ook in de Eredivisie nog niet naar tevredenheid, met slechts een zevende plaats. AZ verloor afgelopen zomer Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh aan respectievelijk VfL Wolfsburg en Brighton & Hove Albion, maar aanvoerder Guus Til weigert de teleurstellende resultaten te wijten aan het vertrek van het tweetal.

Ofschoon Weghorst en Jahanbakhsh vorig seizoen gezamenlijk goed waren voor 39 competitiedoelpunten, is Til van mening dat AZ het vertrek van het duo zou moeten kunnen opvangen. "De cijfers liegen niet, dat is natuurlijk geen lulkoek. Maar we moeten ook niet doen alsof God en God zijn vertrokken bij AZ", laat de twintigjarige middenvelder optekenen in gesprek met Voetbal International.

"Wout is een goede spits, maar hij was geen spelmaker of zo. Als we daar iemand anders neerzetten en die op dezelfde manier van bruikbare ballen voorzien, waarom zou die dan niet vaak kunnen scoren?", vraagt Til zich hardop af. "Ik vind het te makkelijk alles terug te voeren op het vertrek van tweede goede aanvallers. We hebben nog steeds genoeg kwaliteit in huis om goed te voetballen en onze wedstrijden te winnen."

AZ staat na elf speelrondes met vijftien punten op een zevende plek in de Eredivisie. Na een reeks van drie verloren competitiewedstrijden volgde vorig weekeinde op eigen veld een 1-0 zege op De Graafschap. Volgens Til heeft het elftal van trainer John van den Brom ‘de stijgende lijn eindelijk weer te pakken’. "En dat is nodig ook. Er stond best wat spanning op deze week."