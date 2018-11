Ten Hag: ‘Hij kwam met een van pijn vertrokken gezicht het veld af’

Ajax speelde zijn laatste wedstrijd woensdagavond tegen Benfica in de Champions League en hield een zwaarbevochten 1-1 gelijkspel over aan het duel in Lissabon. Aankomende zondag staat de volgende uitdaging voor de Amsterdammers al op het programma, als Excelsior in het Van Donge & De Roo Stadion de tegenstander is. Trainer Erik ten Hag weet nog niet of hij in Rotterdam over zijn beoogde basiself kan beschikken.

“Zoals jullie hebben kunnen zien is Frenkie de Jong vlak voor tijd uitgevallen met een kneuzing. We moeten zien hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ik heb er goede hoop op, maar we moeten zien hoe zich dat de komende dagen gaat ontwikkelen”, legt de trainer uit via de officiële kanalen van zijn club. “Hij kwam met een van pijn vertrokken gezicht het veld af en dat bleef na de wedstrijd zo. Maar we hebben nog een aantal dagen en dan kan zo’n kneuzing weer genezen.”

Ajax kan zich in de achtervolging op PSV eigenlijk geen puntverlies meer veroorloven en zal zondag ook drie punten over willen houden aan het duel met Excelsior. Ten Hag verwacht echter geen eenvoudige wedstrijd tegen de huidige nummer elf van de Eredivisie: “Een fanatieke, gemotiveerde en getergde tegenstander. Ze zijn altijd lastig te bespelen als ze thuis spelen.”

Ten Hag hoopt dat zijn spelers met een goed gevoel de interlandperiode in kunnen gaan en mikt daarom op een positief optreden tegen de Kralingers. Dat zijn ploeg door de midweekse verplichtingen in het miljardenbal en de KNVB Beker verder weinig rust krijgt, ervaart hij niet als een groot probleem: “Voor ons is dat geen issue. We willen in alle drie de competities blijven en ook winnen. We leven van wedstrijd naar wedstrijd. De focus ligt nu dus op Excelsior. Daar moeten we goed op voorbereid zijn.”