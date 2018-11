Arjen Robben moet kraker in Bundesliga noodgedwongen missen

Arjen Robben is zaterdagavond niet van de partij als Bayern München het opneemt tegen Borussia Dortmund. De 34-jarige aanvaller heeft nog te veel last van zijn knie en reist niet mee naar Dortmund, zo meldt der Rekordmeister vrijdag via de officiële kanalen. Robben bleef woensdag ook al aan de kant bij de Champions League-wedstrijd tegen AEK Athene (2-0).

Trainer Niko Kovac sprak vrijdagmiddag op een persconferentie nog de hoop uit dat Robben op tijd fit zou zijn voor de topper in de Bundesliga, nadat de Nederlander op donderdag de training al na twintig minuten moest staken. “Hij heeft het donderdag geprobeerd. Maar hij heeft nog steeds last. We moeten kijken hoe zijn knie het houdt”, aldus Kovac.

In Dortmund vind de eerste krachtmeting tussen de twee Duitse topclubs van dit Bundesliga-seizoen plaats. Koploper BVB is nog ongeslagen en staat na zeven overwinningen en drie remises op 24 punten. Bayern heeft al twee nederlagen moeten incasseren dit seizoen en staat met 20 punten op de derde positie op de ranglijst.