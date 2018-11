UEFA stelt onderzoek in naar wangedrag Ajax-fans in Lissabon

De UEFA is een disciplinair onderzoek gestart naar het wangedrag van Ajax-supporters rondom de wedstrijd tegen Benfica van afgelopen woensdag. De club uit Amsterdam wacht mogelijk een straf naar aanleiding van ordeverstoring en het veroorzaken van schade.

De fans van Ajax gingen woensdagavond voor de aftrap in het Estádio da Luz op de vuist met de Portugese Mobiele Eenheid. De ME wilde de voorste rijen van het uitvak vrijhouden. Toen sommige supporters hier geen gehoor aan gaven, vielen er rake klappen. De ME greep hard in en sloeg met hun wapenstokken. De Ajax-supporters reageerden hierop door het vernielen en gooien van stoeltjes.

Ook Benfica kan rekenen op een straf van de UEFA. Er is een aanklacht ingediend bij de tuchtcommissie van de Europese voetbalbond omdat tijdens de wedstrijd diverse stadiontrappen geblokkeerd zouden zijn. Na het 1-1 gelijkspel werden volgens De Telegraaf circa honderd Ajax-supporters aangevallen bij een hotel. Er werd gegooid met stoelen en kapotte flesjes. Een gewonde supporter werd naar het ziekenhuis gebracht.