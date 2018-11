Verbazing om ‘stigmatisering’ Depay: ‘Ik hoorde dat hij catastrofaal was’

Bruno Génésio neemt het op voor de bekritiseerde Memphis Depay. De Franse media waren na het gelijkspel van Olympique Lyon tegen TSG Hoffenheim (2-2) in de Champions League zeer kritisch op het optreden van de aanvaller. Génésio, trainer van les Gones, vindt het onterecht dat de Oranje-international wordt aangewezen als zondebok.

Génésio denkt dat zijn eerdere akkefietje met Depay, die onlangs zijn frustraties uitte en repte over een gebrek aan respect bij Lyon vanwege zijn rol bij de club, er mede voor heeft gezorgd dat de Franse media niet objectief zijn. “Zijn bijdrage was goed voor de ploeg woensdag, hij was goed bij het spel betrokken”, zegt de trainer, geciteerd door diverse Franse media.

“Kijk goed naar zijn spel, hij heeft veel verdedigd. Ik hoorde dat hij catastrofaal was, schandalig”, vervolgt de trainer vrijdag in aanloop naar het competitieduel met Guingamp zaterdag. Génésio baalt dat er sprake is van ‘stigmatisering’: “Vorig jaar had hij het in het begin ook zwaar, maar hij herpakte zich met het maken van veel doelpunten.”

Génésio geeft toe te balen dat Hoffenheim met tien man en met een 2-0 achterstand toch nog een punt pakte, maar vindt het onterecht dat het optreden van Depay op een dergelijke manier wordt bekeken. “Hij zal terugkeren naar zijn gebruikelijke niveau. Bij één of twee acties zag ik een gebrek aan vertrouwen. Is dit te wijten aan wat er is gebeurd? Ik weet het niet.”