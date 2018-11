Guardiola: ‘In Spanje is er meer rumoer dan hier, maar het blijft speciaal’

Zondag staat Manchester City tegenover aartsrivaal Manchester United, maar Josep Guardiola wilde vrijdag niet spreken van 'de grootste’ wedstrijd van het seizoen. De manager van the Citizens erkende dat de derby een speciale confrontatie is, maar wees op het feit dat het seizoen nog niet eens halverwege is en er nog veel wedstrijden op het programma staan.

"Het is speciaal, want als jij wint, winnen zij niet. Maar het is pas november, dus misschien is de wedstrijd op Old Trafford (in maart, red.) belangrijker”, werd de Spanjaard vrijdagmiddag op een persconferentie geciteerd door diverse media, waaronder Goal. “Elke derby is speciaal. In Spanje is er meer rumoer in de media dan hier, maar het blijft speciaal.”

“Ik heb jarenlang in Barcelona gewoond en jullie kennen de wedstrijden tegen Real Madrid wel. In Duitsland speelt Bayern Munchen dit weekend tegen Borussia Dortmund, ook dat is speciaal. Ik weet dat deze wedstrijd belangrijk is. We verloren in april nog van United. Zij zijn samen met Liverpool de grootste club in Engeland. Ze spelen op dit moment ook goed.”

Guardiola staat zondag wederom tegenover José Mourinho, iemand die een volledig andere speelstijl hanteert dan de Spanjaard. Dani Alves vertelde onlangs bij Sky Sports dat hij uitkeek naar de volgende confrontatie tussen de twee trainers op het veld. De Braziliaan stelde ook dat samenwerken met Guardiola 'beter is dan seks'. Vrijdag werd Guardiola geconfronteerd met de uitspraak. "Ik geef de voorkeur aan seks. By far", lachte de trainer.