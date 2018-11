Ayoub ontkracht ‘verzonnen’ verhaal: ‘Noem dan de feiten en toon bewijs’

Het Algemeen Dagblad meldde vorige week dat Yassin Ayoub een disciplinaire straf had gekregen van Feyenoord omdat hij zich onprofessioneel zou hebben gedragen. Dit werd vrijdagmiddag op de persconferentie ontkend door trainer Giovanni van Bronckhorst en ook de hoofdrolspeler zelf zegt nu dat er niets van het verhaal klopt.

"Ik lees de media helemaal niet”, laat Ayoub in een reactie aan RTV Rijnmond weten. “Ik krijg natuurlijk dingen mee, het is onmogelijk om dingen niet te horen. Maar toen ik dat las... Dat was voor mij de bevestiging waarom ik media niet lees. Er worden dingen gezegd en gesuggereerd. Ik vind dat aan de andere kant wel heel jammer.”

Ayoub vindt het geen probleem om kritiek te ontvangen, zolang het maar over zijn spel gaat. “Ik kan het altijd hebben. Je mag een mening hebben over mijn kwaliteiten, je mag zeggen dat ik er niks van bak, dat vind ik allemaal goed”, aldus Ayoub. “Maar ga geen dingen verzinnen, want dan kan je iemands imago breken en iemand in een kwaad daglicht zetten. Je hebt veel mensen die dat soort verhalen wel geloven en denken dat het echt zo gaat.”

Bij FC Rijnmond zei Emile Schelvis dat Ayoub in de wedstrijdselectie voor het duel met Willem II ontbrak omdat hij niet thuis was toen hij zich ziek had gemeld. "Het is lachwekkend, ik vind het heel jammer dat dat gebeurt. Ik was ziek en werd thuis opgehaald door Jan Mastenbroek (medewerker van Feyenoord, red.). Ik werd gecheckt, kreeg medicijnen mee en ging weer in bed liggen. Er werd gezegd dat ik niet eens thuis was. Dat ging mij een beetje te ver", zegt Ayoub tegen de NOS. “Als je iets zegt, noem dan de feiten en toon bewijs. Zeg geen dingen waarmee je iemand in een negatief daglicht zet. Er zijn mensen die dat soort verhalen geloven. Als je me kent, weet je dat ik totaal niet zo ben."