‘Barça begint Ousmane Dembélé zat te raken na nieuw incident’

Ousmane Dembélé blijft de gemoederen bezighouden in Spanje. De aanvaller van Barcelona is sinds zijn komst naar Catalonië in de zomer van 2017 al veelvuldig onderwerp van gesprek. Dat Dembélé pas na anderhalf uur met een verklaring kwam over zijn absentie op de training afgelopen donderdag, zorgde naar verluidt voor veel frustratie bij de clubleiding.

Dembélé was donderdag niet aanwezig op de training vanwege een buikgriep. Barcelona probeerde negentig minuten lang contact op te nemen met de Fransman, die al die tijd niets van zich liet horen. Pas na anderhalf uur belde Dembélé zelf op met het verhaal dat hij ziek was. Barcelona gaf daarna toestemming dat de aanvaller thuis mocht blijven, zo meldt RAC 1.

Op vrijdag is Dembélé onderzocht en heeft hij wat tests ondergaan. Barcelona weet nog steeds niet of de aanvaller daadwerkelijk ziek is of dat hij zich aanstelt, zo klinkt het. Het is in ieder geval duidelijk dat Barcelona het gedrag van Dembélé zat begint te raken, aangezien dit niet het eerste merkwaardige incident is met de international.

Dembélé verschijnt regelmatig te laat op de training van Barcelona en kampte ook lange tijd met problemen aangaande zijn dieet. Ook enkele opvallende reizen van Dembélé in zijn vrije tijd en het feit dat hij nog niet volledig is geïntegreerd in de spelersgroep, baart Barcelona zorgen. Dembélé ligt nog tot de zomer van 2022 vast in het Camp Nou.