Kunstgras zorgt voor absentie Calvin Stengs bij AZ: ‘Te riskant’

AZ gaat zondag op bezoek bij ADO Den Haag en bij het duel in het Cars Jean Stadion kan trainer John van den Brom niet beschikken over Marko Vejinovic en Calvin Stengs. Waar de ervaren middenvelder deze week geblesseerd raakte, willen de Alkmaarders geen risico nemen met Stengs, die net terug is gekeerd van een zware blessure.

“Ik mag vanwege de nieuwe privacywetgeving niet meer zeggen om wat voor blessure het gaat. Hij is er zondag in iedere geval niet bij”, vertelt Van Den Brom over Vejinovic. Op de clubsite laat de trainer ook weten dat Stengs, die vrijdagavond namens Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie in actie komt tegen TOP Oss, niet van de partij zal zijn.

“Hij kan tegen TOP Oss op gras spelen in ons stadion. De uitwedstrijd tegen ADO is op kunstgras en dat vinden we nog te riskant. Hij zit zondag dus niet bij de selectie. Calvin heeft zijn hele revalidatie op gras gedaan. Voor hem is het overigens geen issue hoor, hij is opgegroeid op kunstgras”, aldus Van den Brom, die in Den Haag twee bekende spelers treft.

In zijn periode als trainer van ADO had hij namelijk Lex Immers en Robert Zwinkels onder zijn hoede. De doelman keert zondag terug in de basis, zo gaf trainer Alfons Groenendijk onlangs aan. “Fons Groenendijk is niet tevreden en heeft aangegeven nog meer wissels te gaan doen. Ik ben benieuwd, we gaan het zondag zien. Fons heeft de boel in ieder geval op scherp”, aldus Van den Brom.