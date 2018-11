Update: Wesley Sneijder neemt woorden terug: ‘Ik geniet in Qatar'

Wesley Sneijder was donderdag de grote man aan de kant van Al Gharafa in de uitwedstrijd tegen Qatar SC. Met twee doelpunten zorgde hij voor de 0-2 overwinning en daarme drie punten voor zijn ploeg. De aanvallende middenvelder haalde het einde van de wedstrijd overigens niet. Hij ontving een directe rode kaart en zocht briesend de kleedkamer op.

Sneijder kreeg rood voor een op het oog licht vergrijp. Hij was het niet eens met het besluit van de arbitrage en terwijl hij van het veld liep riep hij: This was the last game I’ve played in Qatar! The last game! The last game!”, alvorens hij zijn aanvoerdersband afdeed en de kleedkamer opzocht.

Sneijder heeft na de wedstrijd niet gereageerd op zijn uitspraken. Of het daadwerkelijk zijn laatste wedstrijd is geweest in Qatar valt nog te bezien. Het contract van de voormalig Oranje-international loopt door tot de zomer van volgend jaar. Sneijder speelt sinds januari voor Al-Gharafa, nadat hij vertrok bij OGC Nice.

De 34-jarige middenvelder benutte donderdag een strafschop en zeven minuten voor tijd maakte hij er 0-2 van door te profiteren van balverlies van verdediger Dodo. Sneijder staat door zijn dubbelslag op vijf doelpunten in het seizoen.

While playing a football match I reacted in the heat of the moment to a red card I did not deserve. However, to counter any false media speculations: I enjoy living and playing football in Qatar! pic.twitter.com/WuC7Z7IHAU — Wesley Sneijder (@sneijder101010) 9 november 2018

Update 9 november 15.29 uur – Sneijder neemt woorden terug: ‘Ik geniet in Qatar'

Wesley Sneijder heeft via Twitter laten weten dat hij niet zijn laatste wedstrijd in Qatar heeft gespeeld. De middenvelder kreeg donderdag bij de wedstrijd tussen Qatar SC en Al-Gharafa een rode kaart en riep bij het verlaten van het veld dat hij zijn laatste wedstrijd in Qatar had gespeeld. “Ik heb gereageerd in het heetst van de strijd na een rode kaart die ik niet had verdiend”, aldus Sneijder, om vervolgens recht te zetten dat hij gewoon doorgaat met voetballen in Qatar. “Ik geniet van het leven en voetbalen in Qatar!”