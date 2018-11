Martínez: ‘Moet ik het met lichaamstaal vertellen? Of een liedje zingen?’

Roberto Martínez heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Nations League-wedstrijden tegen IJsland (15 november) en Zwitserland (18 november). De bondscoach van België selecteert onder anderen Adnan Januzaj en Leander Dendoncker, terwijl Mousa Dembélé, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne en Thomas Vermaelen vanwege blessureleed afwezig zijn.

Marouane Fellaini ontbreekt eveneens. De Belgische middenvelder zou kampen met pijntjes en Martínez zou naar verluidt met Manchester United zijn overeengekomen om Fellaini thuis te laten. Lichtgeblesseerden Dries Mertens en Romelu Lukaku zijn wel geselecteerd. “Sommige spelers zijn niet klaar om negentig minuten te spelen”, legt Martínez vrijdag uit.

“Maar het is toch belangrijk om ze bij de groep te houden. We evalueren hun situatie dagelijks en zijn klaar om in te grijpen, mocht er zich iets voordienen”, aldus de bondscoach, geciteerd door diverse Belgische media. De oefenmeester wordt de laatste tijd hevig in verband gebracht met Real Madrid, dat zoekt naar een nieuwe trainer. Martínez wil het echter niet over de kwestie hebben.

“Of ik al contact heb gehad met Real Madrid? Dat is niet interessant voor mij, het is irrelevant. Het zou van weinig respect getuigen om het over iets anders dan IJsland en Zwitserland te hebben”, aldus Martinez, die baalde dat hij daarna weer werd gevraagd naar Real. “Ik heb het al in twee talen verteld. Moet ik het met lichaamstaal vertellen? Of een liedje zingen?”

De selectie van België:

Doel: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Liverpool), Koen Casteels (VfL Wolfsburg), Matz Sels (Strasbourg)

Verdediging: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur), Vincent Kompany (Manchester City), Dedryck Boyata (Celtic), Jason Denayer (Olympique Lyon), Brandon Mechele (Club Brugge), Timothy Castagne (Atalanta), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Christian Kabasele (Watford)

Middenveld: Axel Witsel (Borussia Dortmund), Youri Tielemans (AS Monaco), Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Nacer Chadli (AS Monaco), Dennis Praet (Sampdoria), Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers), Hans Vanaken (Club Brugge)

Aanval: Romelu Lukaku (Manchester United), Dries Mertens (Napoli), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Michy Batshuayi (Valencia), Adnan Januzaj (Real Sociedad)