Van Bronckhorst ontkent stellig: ‘Ik heb allerlei verhalen gehoord, onzin’

Giovanni van Bronckhorst verbaast zich over alle verhalen rond Yassin Ayoub. Het Algemeen Dagblad meldde onlangs dat de middenvelder van Feyenoord zich onprofessioneel zou hebben gedragen en zodoende in oktober uit de selectie was gezet voor het duel met Willem II. Ayoub zou gestraft zijn, maar de trainer van Feyenoord ontkent dit.

“Hij was niet disciplinair geschorst. Ik heb ook allerlei verhalen gehoord. Onzin”, wordt Van Bronckhorst vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Heracles Almelo geciteerd door RTV Rijnmond. Journalist en commentator Emile Schelvs meldde dat Ayoub zich ziek zou hebben gemeld, maar dat Feyenoord de middenvelder niet thuis aantrof toen men een bezoekje bracht.

“Tegen Willem II was hij ziek. De verhalen kloppen niet”, vervolgt Van Bronckhorst. “Ayoub ligt goed in de groep en traint goed. Het moeilijkste van coach zijn is dat je veel spelers moet teleurstellen. Ik kan er maar elf opstellen. Ook voor Ayoub komt er een moment. Dan moet hij er staan”, aldus de oefenmeester, die tegen Heracles Ridgeciano Haps, Luis Sinisterra en Jeremiah St. Juste moet missen.

Van Bronckhorst spreekt met veel respect over de club uit Almelo. “Dit is altijd wel een lastige uitwedstrijd voor ons. Heracles steekt goed in elkaar, met veel kwaliteit. Ze kunnen heel compact spelen. En ze hebben spelers die het verschil kunnen maken. Ze werken voor elkaar, willen meters maken. Dat maakt Heracles een stugge ploeg. Daar moeten wij iets tegenover stellen.”