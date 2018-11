Klopp in de bres voor bekritiseerde Van Dijk: ‘Hij weet dat ook’

Liverpool verloor dinsdagavond met 2-0 van Rode Ster Belgrado in de Champions League, nadat the Reds in de Premier League afgelopen zaterdag ook al puntenverlies hadden geleden tegen Arsenal (1-1). Virgil van Dijk kreeg deze week enkele kritische noten te verwerken vanwege zijn rol bij twee tegentreffers, maar Jürgen Klopp prijst het werk van de Nederlander.

“Ik ben erg, erg blij met hem. Virg weet dat ook”, zegt de oefenmeester vrijdag op de persconferentie in aanloop het het competitieduel met Fulham, geciteerd door de clubsite. “Met zijn kwaliteiten heb je altijd een grote verantwoordelijkheid. Je moet iedere dag top zijn. Dat is wat iedereen verwacht, maar we zijn allemaal mensen.”

"De wedstrijd van dinsdag was niet hetzelfde als de wedstrijd van zaterdag. Dat is hoe het is. We hadden allemaal moeite in de afgelopen wedstrijd, maar dat is nu niet belangrijk en ik maak er geen probleem van. Aan de andere kant ben ik ook niet iemand die goede prestaties vijf of zes dagen lang gaat vieren”, aldus de Duitser.

“Hij (Van Dijk, red.) heeft de kwaliteiten, hij is goed. Net als Joe Gomez, net als Dejan Lovren, net als Joel Matip. Het is natuurlijk heel goed voor ons dat we ons in een dergelijke situatie bevinden. We hebben echt niet veel problemen”, besluit Klopp, die met Liverpool momenteel op de derde plaats staat in de Premier League, met twee punten achterstand op koploper Manchester City.