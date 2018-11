‘Neymar moet zwaaien naar fans voor ontvangen 375.000 euro per maand'

Neymar ontvangt van Paris Saint-Germain iedere maand een bonus van 375.000 euro als hij voor en na iedere wedstrijd zwaait naar de supporters. Dit meldt het Franse televisieprogramma Envoyé Spécial op basis van door Football Leaks gelekte documenten.

Een woordvoerder van PSG legt aan Le Parisien uit dat de clausule iets anders in elkaar steekt en Neymar meer moet doen voor de maandelijkse bonus. "Het is niet zo dat PSG zijn spelers betaalt om de supporters te gaan groeten. De supporters groeten is maar één van de regels die, indien gerespecteerd, recht geven op een extra ethische premie.”

Some fascinating bonus clauses in #PSG player contracts. Because of a lack of a fines system in Ligue 1, they pay players to behave: E.g: Neymar, *€2.5m/yr for not criticising manager's choices *€375k/yr for greeting fans before/after games *€2m for Balon D'Or top 3 finish pic.twitter.com/7KIbK4ysSX