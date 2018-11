Mourinho ziet ‘onaantastbare’ club: ‘Kijk eens naar de kwaliteit van hun werk’

Manchester United wist woensdagavond in het Champions League-duel met Juventus met drie punten terug naar Engeland te keren door vlak voor tijd een achterstand om te buigen: 1-2. Manager José Mourinho benadrukt in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen aartsrivaal Manchester City echter dat zijn ploeg nog veel te leren heeft.

“We zijn een ploeg die niet opgeeft. We zijn een ploeg die altijd terugvecht”, wordt de Portugees vrijdag geciteerd door de BBC. “Als we doelpunten blijven incasseren voordat de tegenstander dat doet, komt er een dag dat we niet terug kunnen komen. We moeten opgroeien, niet alleen in onze benadering van de wedstrijd. We moeten wedstrijden beter starten.”

“We hebben twee moeilijke wedstrijden achter de rug met twee sterke ploegen, namelijk Chelsea en Juventus, en we hebben goede resultaten behaald. Ook onze optredens waren goed. Er was een positieve houding, dus nu, tegen Manchester City, gaan we het weer proberen”, aldus Mourinho, die nog goed weet dat er vorig jaar na de derby een gevecht uitbrak in de catacomben.

“Het is niet speciaal vanwege wat er vorig jaar gebeurde, maar het is speciaal omdat het de Manchester derby is”, aldus Mourinho, die niet wil ingaan op de verhalen van Football Leaks en constateert dat the Citizens kwalitatief erg sterk zijn. “Kijk eens naar de kwaliteit van hun werk en de organisatie. Ze zijn onaantastbaar, maar wat er achter de schermen gebeurt bij City, dat weet ik niet.”