Poldervaart ziet ‘fysiek sterk’ Ajax: ‘Zij moeten een slechte dag hebben’

Dat Ajax een zware uitwedstrijd tegen Benfica in de benen heeft, hoeft zondag tegen Excelsior niet per se een nadeel te zijn voor de Amsterdammers. Dat denkt Adrie Poldervaart, trainer van de Rotterdammers. De coach verwacht een zware middag voor zijn ploeg, maar hoopt dat Excelsior zich kan revancheren voor de 2-4 thuisnederlaag van vorige week tegen FC Groningen, de hekkensluiter van de Eredivisie.

Ajax speelde woendsdagavond met 1-1 gelijk in Lissabon en keerde een dag later huiswaarts. “Ze draaien hartstikke goed. Ze hebben Champions League gespeeld. Ajax is de nummer twee en speelt goed voetbal. Wij moeten ons revancheren", aldus Poldervaart in een voorbeschouwing bij RTV Rijnmond. “Ze worden meer belast dan wij, maar dat betekent dat ze fysiek sterker zijn omdat ze dit ritme gewend zijn.”

Poldervaart denkt dat de wedstrijden van Ajax in de Champions League eerder een positief dan negatief effect hebben. "Ze spelen wedstrijden op het allerhoogste niveau, dus daar worden spelers beter en fysiek sterker van”, stelt hij. “Ze hebben genoeg spelers op de bank zitten waar ze mee kunnen wisselen. Ik denk dat het voor hen niet zoveel uitmaakt.”

Ajax moet winnen om in het spoor te blijven van koploper PSV. De Eindhovenaren nemen het zaterdagavond in Doetinchem op tegen De Graafschap. Poldervaart hoopt dat Excelsior kan stunten voor eigen publiek. "Je hebt altijd kansen”, weet de trainer. “Wij moeten een goede dag hebben en beter verdedigen dan we de afgelopen weken hebben gedaan. Ajax moet een slechte dag hebben. Twee jaar geleden werd het 1-1. Vorig jaar werd het 1-2, al was het de laatste wedstrijd van de competitie. We gaan er absoluut voor.”